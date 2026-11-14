حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا شاهسونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف مسلمانان در برابر قرآن کریم، تلاوت، زیباخوانی، تدبر، حفظ آیات و ایمان قلبی به این کتاب آسمانی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های پیروان قرآن دانست و با بیان اینکه نخستین وظیفه مسلمانان در برابر قرآن، تلاوت آن است، گفت: خداوند در آیه «فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» به خواندن قرآن سفارش کرده است؛ بنابراین هر فردی باید به اندازه توان خود به تلاوت این کتاب آسمانی اهتمام داشته باشد.

مدیر دارالقرآن بیت‌الاحزان فارس افزود: ناآگاهی از معنای آیات نباید مانع تلاوت قرآن شود؛ همان‌گونه که امام خمینی(ره) در نامه‌ای خطاب به فرزندشان مرحوم سید احمد خمینی تأکید کرده‌اند که حتی اگر معنای قرآن را نمی‌فهمید، از خواندن آن غافل نشوید.

شاهسونی با تأکید بر اهمیت زیباخوانی قرآن بیان کرد: خداوند در آیه «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» به تلاوت همراه با ترتیل سفارش کرده است و شایسته است قاریان در کنار اصل تلاوت، به رعایت لحن و شیوه صحیح قرائت نیز توجه داشته باشند.

تلاوت بدون تدبر؛ فاصله گرفتن از حقیقت قرآن است

وی، تدبر در آیات را از دیگر وظایف مسلمانان برشمرد و گفت: خداوند در آیه «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ» به اندیشیدن در مفاهیم قرآن سفارش کرده است؛ از این رو نباید این کتاب آسمانی را صرفاً به‌صورت سطحی بخوانیم، بلکه لازم است هنگام تلاوت در مضامین و پیام‌های آن تأمل کنیم.

مدیر دارالقرآن بیت‌الاحزان فارس ادامه داد: هنگام تلاوت قرآن باید توجه داشته باشیم که مخاطب ما خداوند است و ارتباطی دوسویه میان انسان و کلام الهی شکل می‌گیرد؛ درک این موضوع می‌تواند بر کیفیت تلاوت و ارتباط قلبی انسان با قرآن تأثیر بگذارد.

شاهسونی با اشاره به اهمیت حفظ قرآن کریم تصریح کرد: خداوند در آیه «بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمِ» به جایگاه آیات قرآن در سینه انسان‌های برخوردار از علم اشاره می‌کند که نشان‌دهنده اهمیت حفظ این کتاب آسمانی است.

حقیقت قرآن در سینه‌ها زنده می‌ماند

وی افزود: در روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بر این معنا تأکید شده است که حقیقت قرآن تنها آنچه بر لوح نوشته می‌شود نیست، بلکه آن چیزی است که در سینه‌ها جای می‌گیرد؛ از همین رو حفظ آیات قرآن باید مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گیرد.

مدیر دارالقرآن بیت‌الاحزان فارس با اشاره به نزول قرآن کریم بر قلب پیامبر اکرم(ص) گفت: این ویژگی جایگاه قلب و سینه را در ارتباط انسان با کلام الهی برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که حفظ قرآن یکی از مسئولیت‌های مهم پیروان این کتاب آسمانی است.

شاهسونی در پایان، ایمان و اعتقاد حقیقی به قرآن کریم را اساس همه این وظایف دانست و گفت: مسلمانان باید قرآن را به‌عنوان کلام خداوند و راه نجات و هدایت خود باور داشته باشند و آن را چراغ راه زندگی و مسیر حرکت به سوی صراط مستقیم قرار دهند.