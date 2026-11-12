حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه روحانیت در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: جامعه روحانیت باید به‌عنوان راهبر زیست‌بوم قرآنی، زمینه حضور مؤثر قرآن در ابعاد مختلف زندگی مردم را فراهم کند تا در کنار قرائت و فهم آیات الهی، آموزه‌های قرآنی در رفتار و سبک زندگی روزمره جامعه نیز نمود بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش معنوی نیاز دارد، افزود: در دنیای پراضطراب و مملو از دغدغه‌های مختلف، مردم جویای آرامش و اطمینان خاطر هستند و قرآن کریم به‌عنوان مایه شفا و رحمت برای مؤمنان می‌تواند پاسخگوی بخش مهمی از این نیاز معنوی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیشینه درخشان این استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی بیان کرد: فارس از ظرفیت‌های تاریخی و انسانی ارزشمندی در این عرصه برخوردار است و حدود ۱۵۰ ظرفیت برجسته در حوزه قرآن، از جمله خطاطان، حافظان، مفسران و شخصیت‌های علمی و دینی همچون حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در این خطه ظهور کرده‌اند.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: مجموعه این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که شیراز قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی قرآنی کشور را دارد و باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه بالفعل شدن این توانمندی‌ها را فراهم کرد.

برگزاری جشنواره جبرئیل امین با تجلیل از ۵ هزار حافظ قرآن در شیراز

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های گسترده مؤسسات قرآنی در استان فارس گفت: مؤسسه بیت‌الاحزان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شاخص قرآنی جهان اسلام، با برخورداری از بیش از ۲۰۰ شعبه، نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های قرآنی و تربیت حافظان قرآن ایفا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری جشنواره ملی جبرئیل امین در دوازدهم آذرماه در شیراز خبر داد و افزود: در این جشنواره از پنج هزار حافظ قرآن که طی یک سال گذشته در این مجموعه فعالیت کرده‌اند، تجلیل می‌شود که در میان آنان ۵۰۰ حافظ کل قرآن و حافظان ۲۰ جزء نیز حضور دارند.

حجت الاسلام ولدان در پایان با دعوت از فعالان و صاحب‌نظران حوزه قرآن برای مشارکت در توسعه فعالیت‌های قرآنی استان خاطرنشان کرد: تحقق جامعه قرآنی نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، علمی، فرهنگی و دینی است و از همه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان انتظار می‌رود با ارائه طرح‌ها، ایده‌ها و ابتکارات خود برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ قرآنی در استان فارس به میدان بیایند.