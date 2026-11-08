حجت الاسلام والمسلمین مرتضی بیضاوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان تبلیغات اسلامی با هدف توسعه و جریان‌سازی فعالیت‌های قرآنی در جامعه خبر داد و گفت: در پی برگزاری جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس در استانداری و با حضور نماینده ولی فقیه در فارس و استاندار استان برقراری ارتباط و تعامل سازمان تبلیغات اسلامی با دستگاه‌های مختلف استان به‌منظور هم‌افزایی و توسعه فعالیت‌های قرآنی مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی افزود: در همین راستا، تصمیم گرفته شد جلسات هم‌اندیشی به‌جای برگزاری نشست‌های عمومی و گسترده، در قالب گروه‌های کوچک‌تر و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شود.



مسئول زیست بوم توسعه قرآنی فارس ادامه داد: در این جلسات، ضمن تبیین برنامه‌ها و رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی، ظرفیت‌های دستگاه‌ها شناسایی و حلقه‌های میانی فعال در حوزه قرآن نیز کشف و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.



بیضاوی با بیان اینکه هدف اصلی این رویکرد، ایجاد جریان قرآنی از درون مجموعه‌های اجرایی است، گفت: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، جریان فعالیت‌های قرآنی را شکل دهیم و به‌تدریج آن را در سطح جامعه گسترش دهیم.



وی با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی با حضور نمایندگان چهار مجموعه اجرایی و فرهنگی استان فارس بیان کرد: کارشناسان و فعالان قرآنی کمیته امداد امام خمینی(ره)، دانشگاه شیراز، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره گاز در این نشست حضور داشتند و ظرفیت‌های این مجموعه‌ها برای توسعه فعالیت‌های قرآنی مورد بررسی قرار گرفت.



دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی فارس خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات با هدف تقویت تعاملات بین‌دستگاهی، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و توسعه جریان فعالیت‌های قرآنی در استان فارس ادامه خواهد داشت.