به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) و روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، کتابخانههای عمومی استان فارس با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش معارف رضوی، ویژهبرنامهای فرهنگی- ترویجی با عنوان «ضریح کتاب» را در سراسر استان برگزار میکنند.
این برنامه از ۵ تا ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در کتابخانههای عمومی استان فارس اجرا خواهد شد و شامل بخشهای متنوعی از جمله معرفی کتاب با محوریت سیره و شخصیت امام رضا(ع)، نشستهای کتابخوان، جمعخوانی آثار منتخب، قصهگویی ویژه کودکان و نوجوانان، مسابقات فرهنگی، کارگاههای نقاشی و تصویرگری و نیز اوریگامی با موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی است.
«ضریح کتاب» تلاشی برای پیوند هرچه بیشتر نسلهای مختلف با کتاب و مفاهیم معنوی دهه کرامت است و فرصتی فراهم میآورد تا خانوادهها در فضایی فرهنگی و معنوی در برنامههای متنوع کتابخانهها مشارکت کنند.
علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از جزئیات برنامهها به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود در استان فارس مراجعه کنند.
