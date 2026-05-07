به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فیروزی گفت: جشنواره کتابخوانی دانشآموزان عشایر استان فارس با عنوان «پیک هدهد سفید»، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، شناسایی استعدادهای دانشآموزان عشایری و اثرسنجی طرح سفیر کتاب در فارس در حال برگزاری است.
فیروزی گفت: این جشنواره در ادامه طرح «سفیر کتاب» که با محوریت کتابرسانی به مناطق عشایری استان فارس است، طراحی شده و با همکاری اداره کل کتابخانههای عمومی فارس و آموزش و پرورش عشایری استان برگزار میگردد. پیک کتابخوانی «هدهد سفید» بهعنوان ابزار اصلی این جشنواره، بستری آموزشی و خلاقانه برای مشارکت فعال دانشآموزان عشایری در فرآیند کتابخوانی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه این رویداد از زمستان سال گذشته آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت، افزود: تمامی دانشآموزان عشایری مقطع ابتدایی استان فارس که جمعیتی حدود ۲ هزار نفر را شامل میشوند، در این جشنواره مشارکت خواهند داشت و به همین تعداد، پیک هدهد سفید توزیع میشود. توزیع و جمعآوری این پیکها از طریق سفیران کتاب آموزش و پرورش عشایری انجام می شود. دانشآموزان شرکتکننده فرصت دارند تا ۳۱ اردیبهشت ماه پیکهای خود را تکمیل و تحویل دهند و از جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی جشنواره بهرهمند شوند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس گفت: در قالب این جشنواره، دفترچهای با عنوان «پیک هدهد سفید» در اختیار دانشآموزان عشایری مقطع ابتدایی قرار میگیرد تا پس از مطالعه کتابهای غیردرسی، فعالیتهای متنوع مرتبط با کتابخوانی را در آن ثبت کنند. دانشآموزان میتوانند خلاصه یا چکیدهای از کتابهای خواندهشده را بنویسند، آموختههای خود را در چند جمله بیان کنند یا با خلاقیت فردی، پایان یکی از داستانها را به سلیقه خود تغییر دهند.
فیروزی با تصریح اینکه نوشتن نامه به نویسنده کتاب، ترسیم نقاشی از محتوای داستانها و انجام فعالیتهای هنری و نوشتاری دیگر از جمله بخشهای پیشبینیشده در پیک هدهد سفید است، افزود: هدف این برنامه، تقویت مهارتهای خواندن، نوشتن، تفکر خلاق و بیان احساسات طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره «پیک هدهد سفید» گامی مؤثر در راستای عدالت فرهنگی، ترویج کتابخوانی در مناطق عشایری و پرورش استعدادهای نسل آینده به شمار میرود.
