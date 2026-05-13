به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی صبح چهارشنبه در جلسه برنامهریزی برگزاری جشنواره کتابخوانی عشایری فارس در سال ۱۴۰۵ گفت: برگزاری جشنوارههای کتابخوانی باتوجه به شرایط خاص دانشآموزان عشایری استان، تاثیر بسزایی در دانش و افکار آنها دارد و زمانی که حال خوش کودکان و دانشآموزان عشایری با برگزاری این جشنوارهها را در چهره آنها نمایان میبینیم، این انرژی در ما برای خدمات رسانی دوچندان به عشایر را ایجاد میکند.
وی در ادامه با یادآوری همکاری و همیاری سپاه عشایر استان، آموزش و پرورش عشایری فارس و اتحادیه تعاونیهای عشایری استان و نقش بسزای آنها در اجرای هرچه بهتر جشنوارههای کتابخوانی همچون سنوات گذشته افزود: علاوه بر همه این همکاریها، ۲۳ شرکت تعاونی در شهرستانهای مختلف درحال ارائه خدمات به عشایرند که قابلیت بهرهمندی از پتانسل آنها وجود دارد و در کنار این شرکتهای تعاونی ۹۶ فروشگاه عشایری نیز در سطح استان مشغول به ارائه نیازهای زندگی عشایر هستند که برای عملیاتی شدن طرحهای کتابخوانی بازوی توانمندی خواهند بود.
مدیرکل امور عشایر فارس تصریح کرد: طبق آییننامه ساماندهی عشایر کشور تمام دستگاههای اجرایی موظف به ارائه خدمات به عشایر هستند که اداره کل کتابخانههای استان، یکی از اداراتی بوده است که به بهترین شکل توان خود را در ارائه خدمات فرهنگی به جامعه عشایری بکار گرفته است.
گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین عشایر
محمد حسین فیروزی، مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس نیز در این نشست گفت: باتوجه به ایده آل بودن آب و هوا در سالجاری در استان ، امکان برگزاری جشنوارههای کتابخوانی در سطح مناطق عشایری در فصل بهار و اوایل تابستان را دارد و نیاز به انتظار فصل پاییز و زمستان نیست.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه های ذی ربط میتوانیم به اهداف بسیار والایی در بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین عشایر با فرهنگ استان برسیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس تصریح کرد: اولویت و هدف اصلی از برگزاری این جشنوارهها، در دسترس قرار دادن کتابهایی است که گاها دور از دسترس کودکان و دانشآموزان در مناطق عشایری است.
