گسترش سایه ابهام بر آینده قرارداد هسته ای آمریکا-هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از رهبران کمونیست هند هشدار داد که حزب حاکم کنگره در آخرین تلاش خود برای پیشبرد این قرارداد شکست خواهد خورد .

اظهارات وی پس از انتشار گزارشی صورت گرفت که می گفت "پراناب موخرجی" وزیر امور خارجه هند شب گذشته با " پراکاش کارات" با نفوذ ترین رهبر مارکسیست کشورش برای ایجاد زمینه ای درباره مذاکرات روز چهارشنبه دیدار کرده است.

بر پایه این گزارش، موخرجی در این دیدار به دنبال تاییدیه ای برای امضای قراردادی با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.

نتیجه این دیدار هنوز مشخص نیست، اما "دی. راجا" رهبر ارشد حزب کمونیست در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد که احزاب چپ هند همچنان و مثل گذشته با این قرارداد مخالفند.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

گرچه این توافق از سوی کنگره آمریکا تصویب شد، اما اصلاحاتی که در آن به وجود آمد؛ سبب به وجود آمدن مخالفتهایی در پارلمان هند و حتی در بین متحدین دولت این کشور به ویژه در بین احزاب کمونیست شده است.

احزاب چپ هند توافق اخیر هسته ای میان دهلی نو و واشنگتن را خروج دولت "مانموهان سینگ"از خطوط قرمز امنیت ملی هند می دانند.