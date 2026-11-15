به گزارش خبرنگار مهر، «روبرتو مارتینز» سرمربی پیشین تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و پرتغال یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای هدایت تیم ملی فوتبال عربستان سعودی است.

«متئو مورتو» خبرنگار سرشناس نقل‌وانتقالات فوتبال با اعلام این خبر نوشت: نام مارتینز در میان گزینه‌های فدراسیون فوتبال عربستان برای انتخاب سرمربی جدید این تیم قرار دارد. این مربی اسپانیایی پس از پایان همکاری با تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون هدایت تیمی را بر عهده نگرفته است.

در صورت نهایی شدن این انتخاب مارتینز جانشین «جورجیوس دونیس» سرمربی یونانی کنونی عربستان خواهد شد. مربی‌ای که پس از برکناری هروه رنار در آوریل ۲۰۲۶ هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

با این حال آینده دونیس همچنان با گمانه‌زنی‌هایی همراه است و فدراسیون فوتبال عربستان پیش‌تر اخبار مربوط به جدایی او را تکذیب کرده است. دونیس با وجود این شایعات، در حال حاضر همچنان سرمربی تیم ملی عربستان محسوب می‌شود و تاکنون خبری رسمی درباره برکناری یا توافق قطعی با مارتینز منتشر نشده است.