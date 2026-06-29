اولین تبعات حذف از جام جهانی؛ رئیس فدراسیون فوتبال عربستان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر المسحل رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون فوتبال عربستان، بامداد امروز (دوشنبه ۸ تیر) اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و روندهای قانونی برای باز شدن درِ نامزدی انتخابات هیئت‌مدیره جدید آغاز خواهد شد؛ این در حالی است که او هفت سال ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت.

او در بیانیه‌ای که امروز منتشر و اعلام کرد مسئولیت کامل عدم صعود تیم ملی عربستان به مرحله بعدی جام جهانی را بر عهده می‌گیرد و تأکید کرد که این نتیجه در حد و اندازه‌های انتظارات و آرزوهای همه نیست. او همچنین از هواداران عربستان عذرخواهی کرد.

وی افزود که باور دارد مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند زمینه برای مرحله‌ای جدید فراهم شود و به همین دلیل تصمیم گرفته تا پایان دوره فعلی به کار خود ادامه ندهد. او همچنین اعلام کرد طبق قوانین و مقررات، روند باز شدن درِ نامزدی برای انتخابات هیئت‌مدیره جدید آغاز خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در ادامه از مقام خادم‌الحرمین شریفین و ولیعهد به دلیل حمایت‌های گسترده از فوتبال این کشور تشکر کرد و همچنین از وزیر ورزش و توجه مستمر او به توسعه بخش ورزشی قدردانی نمود.

او تأکید کرد که هیئت‌مدیره تمام تلاش خود را برای خدمت به فوتبال عربستان و تحقق آرمان‌های کشور و هواداران انجام داده است، اما ناکامی در صعود به مرحله بعدی جام جهانی، مستلزم پذیرش مسئولیت است.

وی در پایان بیانیه خود گفت که همچنان سربازی وفادار برای کشور و رهبری آن باقی خواهد ماند و از هر اقدامی که باعث پیشرفت ورزش عربستان شود حمایت خواهد کرد و برای هیئت‌مدیره آینده و آینده روشن‌تر فوتبال عربستان آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس منابع آگاه به روزنامه «الشرق الأوسط»، المسحل روز یکشنبه پس از حذف تیم ملی عربستان از رقابت‌ها، با برخی مسئولان تیم ملی خداحافظی کرده است.

همچنین این منابع تأکید کرده‌اند که استعفای او به معنای ایجاد خلأ اداری یا قانونی در فدراسیون فوتبال عربستان نخواهد بود، زیرا هیئت‌مدیره فعلی در دوره انتقالی به کار خود ادامه می‌دهد. دلیل این موضوع وجود مراحل قانونی، مالی و اداری است که باید تکمیل شوند؛ از جمله امور مربوط به امضای بانکی و فرآیند تحویل و تحول مسئولیت‌ها.

قرار است طی هفته‌های آینده دعوت‌نامه انتخابات زودهنگام برای انتخاب هیئت‌مدیره جدید صادر شود و تا زمان تشکیل هیئت جدید، شورای فعلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا انتقال قدرت به شکلی منظم و بدون اختلال انجام شود.