به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به مرحله یک‌شانزدهم نهایی خود رسیده است که تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب سه تساوی در مرحله گروهی، از صعود به دور حذفی بازماند و بار دیگر حسرت حضور در مراحل بالاتر این رقابت‌ها برای فوتبال ایران تکرار شد؛ حسرتی که برای هفتمین بار در تاریخ حضور ایران در جام جهانی رقم خورده است.

با این حال، با وجود اینکه هنوز دیدارهای متعددی از این رقابت‌ها باقی مانده است، تیم‌ها و فدراسیون‌هایی که از این دوره از مسابقات حذف شده‌اند، دست به تغییرات گسترده‌ای زده‌اند تا جام جهانی ۲۰۲۶ نیز همچنان شاهد قربانی گرفتن در سطح نیمکت‌ها و مدیریت‌ها باشد.

اولین برکناری این دوره از رقابت‌ها به «صبری لموشی» سرمربی تیم ملی فوتبال تونس بازمی‌گردد؛ جایی که پس از نخستین دیدار این تیم در جام جهانی و شکست سنگین ۵ بر یک مقابل سوئد، فدراسیون فوتبال تونس بلافاصله تصمیم به اخراج این سرمربی گرفت و او از سمت خود کنار گذاشته شد.

دومین تغییر مهم روی نیمکت‌ها مربوط به «استیو کلارک» سرمربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند است. این تیم در گروه C با کسب ۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت و موفق به کسب جواز حضور در مرحله حذفی نشد. در پی پایان رقابت‌های مرحله گروهی، فدراسیون فوتبال اسکاتلند نیز خبر برکناری این مربی را از سمتش اعلام کرد.

سومین قربانی این جام جهانی، «هونگ میونگ-بو» سرمربی تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی است. کره‌ای‌ها جام را با پیروزی برابر جمهوری چک آغاز کردند، اما در ادامه با دو شکست متوالی نتوانستند جواز حضور در جمع ۳۲ تیم برتر مسابقات را کسب کنند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در پی این ناکامی، فدراسیون فوتبال کره‌جنوبی نیز این مربی را از سمت خود برکنار کرد.

چهارمین تغییر مهم این دوره از رقابت‌ها به فدراسیون فوتبال عربستان سعودی بازمی‌گردد. پس از عملکرد ضعیف این تیم در گروه H، «یاسر المسحل» رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون فوتبال عربستان از سمت خود استعفا کرد و قرار است به‌زودی رئیس جدید این فدراسیون معرفی شود.

پنجمین موج تغییرات و کنار رفتن‌ها نیز مربوط به «کریستینسن» سرمربی تیم ملی فوتبال پاناما است. این تیم با سه شکست و بدون کسب حتی یک امتیاز در رده چهارم گروه L قرار گرفت و یکی از ضعیف‌ترین آمارهای جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثبت رساند. هرچند هنوز به‌صورت رسمی اخراج یا استعفای او اعلام نشده است، اما اغلب رسانه‌های پانامایی از تغییر در کادر فنی تیم ملی فوتبال این کشور خبر می‌دهند.