به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر سه شنبه در انجام ماموریت اداری در میامی اظهار کرد: مأموران انتظامی طرح برخورد با اتباع خارجی را در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه طرح به مدت پنج روز به اجرا درآمد، اضافه کرد: به این منظور اقدامات انتظامی و کنترلی در سطح میامی اجرا شد.
فرمانده انتظامی میامی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۳۴ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.
موسوی با اشاره به تداوم اجرای این طرحها بیان کرد: برخورد با حضور اتباع غیرمجاز به صورت مستمر و منظم در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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