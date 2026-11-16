به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۳ گلدشت با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق در ارتباط با این پرونده شدند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در بازرسی از متهم، چند قطعه طلای مسروقه شامل دستبند، سکه و گوشواره کشف شد.

رستمی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت گفت: طلاهای کشف‌شده پس از شناسایی، به مالباخته تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شیراز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا اطلاع از فعالیت سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.