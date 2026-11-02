به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت به عنف وجه نقد و تلفن همراه یک شهروند توسط سه نفر با استفاده از سلاح سرد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررسی موضوع و دریافت مشخصات ظاهری متهمان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت با انجام اقدامات پلیسی، در کمتر از ۲۴ ساعت مخفیگاه متهمان را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی هر سه سارق را دستگیر کردند.
سرهنگ رستمی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، تأکید کرد: پلیس برای مقابله با سارقان و ارتقای احساس امنیت در جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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