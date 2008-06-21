هاشم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: در همین راستا تاکنون هشت هزار تن قیر به استان بوشهر اختصاص یافته‌ که پیگیری برای اختصاص سه هزار تن قیر نیز در دست اقدام است.

وی افزود: سهمیه قیر اختصاصی جوابگوی نیاز طرح‌های راه سازی استان بوشهر تا آذرماه امسال است و برای کسری آن نیز اقداماتی در دست انجام است.

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر با بیان اینکه 60 پروژه بزرگ راهسازی در زمینه عملیات خاکی، آسفالت و بتن ‌ریزی در این استان در دست اجراست، یادآور شد: امسال 860 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرحها در زمینه بزرگراه ‌سازی، ساخت راه‌ های اصلی و فرعی، راه ‌های روستایی، پل‌های بزرگ، تقاطع‌های غیرهمسطح و روکش آسفالت اختصاص یافته است.

علیپور روکش آسفالت بزرگراه برازجان - گناوه به طول 40 کیلومتر، تکمیل بزرگراه دیر به بردستان به طول 12کیلومتر، ایمن ‌سازی ورودی روستاهای اخند به دوراهک در شهرستان دیر، کمربندی گناوه، قطعه دوم محور بندرهای گناوه به ریگ، باند دوم بندردیلم به بخش امام حسن، تکمیل پل باغان، پل ریز به انارستان، راه‌های روستایی جملیه، آبپخش - رودحله و راه روستایی شورکی را از مهمترین این طرح‌ها اعلام کرد.