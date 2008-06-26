به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مرادی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: با ییگیریهای مداوم سربازان گمنام آقا امام‌زمان (عج) استان هرمزگان و در پی انجام فعالیت های متعدد شناسایی و رهگیری تخصصی این نیروها و طی 48 ساعت اخیر، دو کشتی حامل ‪ 670‬هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های ساحلی خلیج فارس و در محدوده آبهای ساحلی شهرستان قشم شناسایی و کشف شدند که در این خصوص تعدادی تبعه ایرانی، فیلیپینی، هندی و بنگلادشی نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی گفت: در سایه تعامل مناسب میان نیروهای مقاومت بسیج، اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و نیروی انتظامی از ابتدای سال 87 تاکنون پنج کشتی حامل سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس کشف و ضبط شده که در این خصوص 234 میلیارد ریال نیز جریمه در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به پایین بودن قیمت گازوییل در کشورمان روند قاچاق این محصول از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از سود بسیار بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با خروج این محصول به عنوان سرمایه ای ملی که با قیمت پایین تر برای استفاده مردم کشورمان تولید می شود، نیروی انتظامی و یگانهای اطلاعاتی و امنیتی منطقه فعالتر شده اند و با کارتی شدن ارائه گازوییل در جایگاه و اقدامات مناسب فرزندان ملت در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سیر قاچاق سوخت به آن سوی مرزها روز به روز روبه کاهش است.