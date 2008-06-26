  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

کشف 670 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های خلیج فارس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری هرمزگان از کشف دو کشتی حامل 670 هزار لیتر گازوییل قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مرادی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: با ییگیریهای مداوم سربازان گمنام آقا امام‌زمان (عج) استان هرمزگان و در پی انجام فعالیت های متعدد شناسایی و رهگیری تخصصی این نیروها و طی 48 ساعت اخیر، دو کشتی حامل ‪ 670‬هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های ساحلی خلیج فارس و در محدوده آبهای ساحلی شهرستان قشم شناسایی و کشف شدند که در این خصوص تعدادی تبعه ایرانی، فیلیپینی، هندی و بنگلادشی نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی گفت: در سایه تعامل مناسب میان نیروهای مقاومت بسیج، اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و نیروی انتظامی از ابتدای سال 87 تاکنون پنج کشتی حامل سوخت قاچاق در آبهای خلیج فارس کشف و ضبط شده که در این خصوص 234 میلیارد ریال نیز جریمه در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به پایین بودن قیمت گازوییل در کشورمان روند قاچاق این محصول از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از سود بسیار بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با خروج این محصول به عنوان سرمایه ای ملی که با قیمت پایین تر برای استفاده مردم کشورمان تولید می شود، نیروی انتظامی و یگانهای اطلاعاتی و امنیتی منطقه فعالتر شده اند و با کارتی شدن ارائه گازوییل در جایگاه و اقدامات مناسب فرزندان ملت در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سیر قاچاق سوخت به آن سوی مرزها روز به روز روبه کاهش است.

کد خبر 705927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها