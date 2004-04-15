حمايت كامل بوش ، شارون به خواستش رسيد

ضع صريح بوش در حمايت از شارون و نقض آشكار حقوق ملت فلسطين

مخالفت با حق بازگشت ميليون هاي آواره فلسطيني و حمايت از اشغالگري دايمي اسراييل در مناطق فلسطيني و مشروط دانستن تشكيل كشور مجهول الهويه فلسطين به نابودي مقاومت و انتفاضه و كنار گذاشتن ياسرعرفات و حمايت از ديوارحائل نژادپرستانه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ديشب با هم ديدار و گفتگو كردند.

بوش دراين ديدار ، حمايت آشكار خود را از طرح هاي شارون مبني بر لغو حق بازگشت آوارگان فلسطيني به مناطق اشغالي 1948 كه اسراييل مي خوانند، اعلام كرد.

او با تاكيد بر اينكه عقب نشيني اسراييل به مرزهاي آتش بس 1949 ديگر هيچ واقعيتي ندارد، از وجود شهرك هاي صهيونيست نشين در كرانه باختري رود اردن براي هميشه حمايت كرد و به آن مشروعيت آمريكايي داد.

بوش با حمايت هاي بي سابقه خود از طرح هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي و ناديده گرفتن حقوق ميليون ها آواره فلسطيني و چشم بستن بر روي اشغالگري اسراييل در مناطق فلسطيني و مشروعيت بخشيدن به ادامه اشغال مناطق فلسطيني ومشروط دانستن كشور مجهول الهويه فلسطيني به سركوب انتفاضه و مقاومت درحقيقت تمام قطعنامه ها و توافقنامه هاي صلح بين المللي را كه زيرپا گذاشت.

بوش ، طرح يكجانبه نخست وزير رژيم اسراييل را يك طرح تاريخي مي خواند بدون اينكه امتيازي به فلسطينيان بدهد.

رئيس جمهوري آمريكا، طرح عقب نشيني اسراييل از نوار غزه را فرصت تاريخي و شجاعانه براي پيشبرد روند به اصطلاح صلح و يك گام به جلو توصيف كرده است.

وي بار ديگر در ديدار با شارون حمايت قاطع و كامل آمريكا را از امنيت اسراييل و التزام وتعهد آمريكا به تضمين دستيابي تل آويو به هر آنچه براي دفاع از خويش نياز دارد، اعلام كرد.

بوش در كنفرانس مطبوعاتي مشترك در كاخ سفيد با شارون از وجود شهرك هاي بزرگ صهيونيست نشين در كرانه باختري تا ابد حمايت كرد .

بوش در مورد طرح عقب نشيني مشكوك شارون از غزه گفت: اين يكي از گام هاي تاريخي و شجاعانه اي است كه شارون انجام مي دهد.

وي در حالي كه همه نوع حمايت را از رژيم صهيونيستي بعمل آورد و هيچ امتياز و حقي براي ملت فلسطين قائل نشد، همه طرفها را به همكاري و كمك براي پايان دادن به يكي از طولاني ترين مناقشه هاي جهان دعوت كرد.

بوش حق بازگشت آوارگان فلسطيني را به جائي كه اكنون به آن اسراييل مي گويد، ناديده گرفت وگفت: بايد براي دستيابي به راه حلي براي پايان محنت آنها از طريق تشكيل دولت فلسطيني و اسكان آوارگان فلسطيني در آن تلاش كرد نه در اسراييل.

رئيس جمهوري آمريكا ضمن مخالفت شديد با بازگشت ميليون ها آواره فلسطيني به سرزمين اصلي خود كه امروز اسراييل مي گويند، گفت: فلسطينيان بايد از حق بازگشت و اسكان در اسراييل منصرف شوند، ديگر انتظار بازگشت به مرزهاي 1949 در چارچوب صلح در خاورميانه غيرواقعي است.

رئيس جمهوري آمريكا كه همه جور حمايت را از رژيم صهيونيستي آشكارا بعمل آورد و حتي يك امتياز هم براي فلسطينيان قائل شد، تشكيل كشور موهوم و مجهول الهويه فلسطين را به نابودي مقاومت و انتفاضه كه وي تروريسم توصيف كرد و دست كشيدن فلسطينيان از رهبري خود(ياسرعرفات)، مشروط كرد.

بوش گفت : فلسطينيان بايد با تروريسم بجنگند ،اگر مي خواهند كشور داشته باشند.

وي از ديوار نژادپرستانه حائل حمايت كرد و آن را حق اسراييل براي دفاع از خود خواند.

بوش بدون اشاره به اقدامات تروريستي رژيم اسراييل و برداشتن بار مسووليت خشونت ها از دوش تل آويو، مسووليت خشونت در منطقه را بر دوش فلسطينيان گذاشت و از آنها خواست با آنچه وي تروريسم خواند مقابله كنند و بر حق اسراييل در دفاع از خود تاكيد كرد.

واكنش به اظهارات بوش

تشكيلات خودگردان : طرح شارون غزه را به زندان بزرگ تبديل مي كند

در واكنش به حمايت هاي آشكار بوش از رژيم صهيونيستي ، ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در نشستي فوق العاده در رام الله كه احمد قريع نخست وزير و وزيران و نمايندگان مقاومت هم شركت داشتند، بيانيه اي در محكوميت تفاهم آشكار بوش و شارون براي تضييع كامل حقوق مشروع فلسطينيان و مشروعيت بخشيدن به اشغالگري اسراييل در مناطق فلسطيني صادر كردند.

در اين بيانيه، تفاهم آشكار ميان آمريكا و اسراييل يك تفاهم خصمانه بر ضد فلسطينيان و عامل تباهي و نابودي روند به اصطلاح صلح خاورميانه اعلام شده است.

در اين بيانيه آمده است : بوش براي حقوق ميليون ها آواره فلسطيني براي بازگشت به مناطق 1948 را ناديده گرفت و با عقب نشيني اسراييل به مرزهاي 1967 از جمله از بيت المقدس مخالفت كرده و به شهرك هاي يهودي نشين در كرانه باختري مشروعيت بخشيد و از ديوار حائلي كه 58 درصد كرانه باختري را غصب كرده ، حمايت كرد.

در اين بيانيه آمده است: بوش طرح نقشه راه را با طرح شارون و گسترش شهرك سازي و اشغالگري و تكميل ساخت ديوار حائل و جلوگيري از تشكيل دولت مستقل به پايتختي قدس شريف عوض كرد.

اين بيانيه افزود: رهبري فلسطين نسبت به مخاطرات و تبعات اين توافقنامه هشدار مي دهد زيرا اين باعث نابودي روند صلح خواهد شد و ضمن حمايت از توسعه طلبي و سياست هاي خصمانه اسراييل به نابودي فرصت هاي صلح و امنيت و ثبات در منطقه و از سرگيري چرخه تازه خشونت و پايان تمام التزامات و توافقنامه هاي امضا شده خواهد شد .

در اين بيانيه با فريبكارانه خواندن طرح شارون در عقب نشيني از نوار غزه آمده است: عقب نشيني مشروط اسراييل از غزه با تداوم سيطره بر مرزهاي نوار غزه با مصر و فضاهاي دريايي و هايي و زميني دليلي آشكار بر اين است كه اين، عقب نشيني نيست بلكه تبديل نوار غزه به زندان بزرگ است.

عريقات: بوش حق ندارد به نام ملت فلسطين گفتگو كند

صائب عريقات وزير امور مذاكرات فلسطين در واكنش صريح به حمايت بوش گفت: بوش اختيار گفتگو به نام ملت فلسطين را ندارد و نمي تواند، قطعنامه هاي مشروع بين المللي كه شهرك سازي اسراييل را نامشروع مي داند، نقض كند.

عريقات تاكيد كرد رئيس جمهوري آمريكا نمي تواند قطعنامه هاي مشروع بين المللي را از طريق دادن پاداش به اشغالگران در سرقت اراضي فلسطيني و شهرك سازي نقض كند.

عريقات افزود: ما نامه اي شامل ضمانت هاي آمريكا از دولت بيل كلينتون در اكتبر 1991 داريم كه تاكيد مي كند مسائل قدس ، مرزها ، آوارگان و شهرك سازي بايد از طريق مذاكرات حل شود و در اين نامه شهرك سازي اسراييل نامشروع و بر لزوم حل مساله آوارگان فلسطيني بر اساس قطعنامه 194 شوراي امنيت تاكيد شده است.

احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان هم تاكيد جرج بوش بر اينكه اسراييل مي تواند بخشي از مناطق كرانه باختري را براي هميشه در اختيار داشته باشد غير مقبول خواند.

قريع درمنزلش در كرانه باختري گفت: بوش اولين رئيس جمهور آمريكا است كه به شهرك هاي يهودي نشين در مناطق فلسطيني مشروعيت بخشيد اما فلسطينيان هرگز اين مساله را قبول نخواهند كرد و آن را رد مي كنند.

قريع كميته چهارجانبه صلح خاورميانه متشكل از سازمان ملل و اتحاديه اروپايي و روسيه را براي برگزاري كنفرانس بين المللي براي بررسي ناديده گرفتن حقوق فلسطينيان فراخواند.

جنبش جهاد اسلامي اولين گروه مقاومت فلسطيني بود كه در مقابل بوش موضعگيري كرد و اظهارات بوش را آخرين گلوله به نعش نقشه راه خواند و بر ضرورت حمايت تشكيلات خودگردان از مقاومت تاكيد كرد.

روزنامه القدس العربي: تنها راه ادامه مقاومت و انحلال تشكيلات خودگردان است

روزنامه القدس العربي با اشاره به حمايت هاي همه جانبه بوش از اشغالگري اسراييل و مخالفت وي با بازگشت ميليون ها آواره فلسطيني به سرزمين هاي خود كه اكنون اسراييل ناميده اند، تنها راه پيش روي فلسطينيان را ادامه مقاومت و انتفاضه و انحلال تشكيلات خودگردان خواند.

اين روزنامه به قلم عبدالباري عطوان سردبير خود نوشت: رئيس جمهوري آمريكا با حمايت كامل از طرح هاي آريل شارون و تعهد به حمايت همه جانبه از تل آويو و جانبداري از شهرك هاي كرانه باختري و لغو حق بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين هاي اصلي تمام آمال و آروزهاي صلح و ثبات در منطقه عربي و جهان بر باد داد.

اين روزنامه نوشت: بوش تقريبا به شكل كامل ازمواضع اسراييل در قبال مرزها و شهرك هاي صهيونيست نشين در مناطق فلسطيني و لغو حق بازگشت آوارگان به اراضي اشغالي حمايت كرد.

القدس العربي نوشت : بوش يكي از شرط هاي تشكيل كشور فلسطيني داراي حاكميت ناقص را دست برداشتن فلسطينيان از رهبري خود اعلام كرد.

البيان: بوش تسليم خواسته هاي شارون شد

روزنامه البيان امارات هم در سرمقاله امروز خود در واكنش به حمايت بوش از سياستهاي آريل شارون نوشت: آمريكا در مقابل طرح هاي شارون تسليم شد .

اين روزنامه افزود: بدون حل عادلانه و فراگير مساله فلسطين دستيابي به صلح در خاورميانه ، دست نيافتني و صعب الوصول خواهد بود، در حقيقت بوش و شارون در اقدامي هماهنگ آخرين گلوله را بر نعش عمليات صلح شليك كردند.

اين در حالي است كه توني بلر نخست وزير انگليس هم كه فردا جمعه به واشنگتن مي رود از طرح هاي شارون حمايت كرد و گفت: من از عزم آريل شارون بر عقب كشيدن نيروهاي دفاع اسراييلي از نوار غزه و برچيدن تمام شهرك ها در آن و برخي شهرك ها در كرانه باختري استقبال مي كنم.