سکوی دریایی فاز 6 میدان پارس جنوبی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، عملیات نصب سکوی 2800 تنی فاز 6 طرح توسعه فازهای 6 و 7و 8 میدان گازی پارس جنوبی موسوم به SPD7 بر روی پایه های خود ( جکت) سحرگاه امروز باتوسط شرکت صدرا با موفقیت انجام شد.

این سکو که ساخت آن در جزیره شرکت صدرا واقع در بوشهر به پایان رسیده است در 4 طبقه ساخته شده و دارای ارتفاعی معادل 5/14 متر می باشد که در عمق 6/60 متری دریای خلیج فارس و در فاصله یکصد کیلومتری ساحل بندر عسلویه نصب گردیده است.

این سکو جهت انجام عملیات بهره برداری در نظر گرفته شده که عملیات مشکل و حساس ساخت و نصب آن نشان دهنده توانمندی شرکت های داخلی در صنعت نفت و گاز کشور می باشد.

هدف از توسعه فازهای 6 و 7و 8 پارس جنوبی عبارت است از تولید روزانه 104 میلیون تن متر مکعب گاز ترش و خشک ، تولید روزانه 158 هزار بشکه میعانات گازی ، تولید سالیانه 6/1 میلیون تن گاز مایع ( پروپان و بوتان ) LPG جهت صادرات ، گاز ترش تولیدی از این فازها از طریق یک خط لوله 512 کیلومتری به میدان نفتی آغا جاری در خوزستان انتقال و به منظور ازدیاد ضریب برداشت نفت از مخزن به این میادین تزریق می شود.