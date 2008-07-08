تمدید اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیت دانش آموزان در سال جاری

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال متولدین سال 69 واکسینه می شوند، افزود: البته ممکن است که امسال همه دانش آموزانی که واکسن هپاتیت به آنها تزریق نشده است، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وی با بیان اینکه به تمام متولدین سال 72 به بعد واکسن هپاتیت تزریق شده است، اظهار کرد: تنها دانش آموزان سالهای 69 تا 71 هنوز واکسن دریافت نکرده اند.

تسلیمی در خصوص حضور مربیان بهداشت در پایگاه های طرح سنجش که در سه نوع درجه بندی شده اند، اظهار کرد: در پایگاه درجه اول دو مربی بهداشت در نظر گرفته ایم به خصوص در کلان شهرهایی که جمعیت بالایی دارند و در پایگاه های دیگر نیز یک مربی بهداشت در نظر گرفته ایم.

معاون برنامه ریزی و آموزش سلامت وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: به تعداد پایگاه هایی که وجود دارد مربی بهداشت در نظر گرفته شده است.