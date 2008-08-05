خروجی رسانه ها باید در راستای اعتلای جامعه باشد

علی اصغر وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز به مناسبت روز خبرنگار گفت: وظیفه اطلاع رسانی که بخش عمده ای ازآن را خبرنگاران به دوش می کشند، یک امر مقدس و در عین حال سخت و طاقت فرسا است.

وی عنوان کرد: دولت انتظار ندارد که خبرنگاران تنها برای تائید اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های بنویسند، بلکه دولت حامی خبرنگارانی است که با تیزبینی مشکلات کشور و شهر را با شیوه ای غیر تخریبی و با هدف اصلاح امور منعکس نمایند.

وحیدی اظهار داشت: به همین دلیل رسانه های کشور باید به سمتی گام برداند که خروجی و مطالب منتشر شده آنان که به اطلاع مردم می رسد در راستای پیشرفت و اعتلای جامعه باشد نه برای خشنودی دشمنان اسلام و کشور و ایجاد حس بد بینی نسبت به مسئولین.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان قصد داریم مشکلات صنفی خبرنگاران را هرچه سریعتر حل و فصل کنیم که در این ارتباط در جلسه ای که با مدیران استان برگزار کردیم آنان نیز از این کار استقبال کردند و به زودی شاهد مرتفع شدن مشکلات این قشر خواهیم بود.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مطبوعات استان از نظر کمی رشد قابل قبولی داشته اند، گفت: متاسفانه رشد کیفی مطبوعات استان مناسب نیست به همین علت قصد داریم با ایجاد بسترهای لازم و مناسبت خبرنگاران خوزستانی را از هر نظر آموزش دهیم.

وحیدی افزود: برای همین کار با هماهنگی و پیگیری های مداوم مجوز تاسیس دانشکده خبر را در استان خوزستان دریافت کردیم که این دانشکده در مرحله اول اقدام به پذیرش 50 دانشجو کرد که در آینده ظرفیت پذیرش دانشجویان در این دانشکده افزایش خواهد یافت.