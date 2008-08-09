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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

80 ‬درصد شالیزارهای گیلان برای کشت دوم مستعد است

80 ‬درصد شالیزارهای گیلان برای کشت دوم مستعد است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: از مجموع 238 هزار هکتار از اراضی شالیکاری استان گیلان ‪ ۸۰‬درصد برای کشت دوم مستعد است.

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، سید نصیر سید محمدی ظهر شنبه در همایش "توسعه کشت دوم" در شهرستان صومعه سرا افزود: سال گذشته، ‪ ۴۲‬هزار هکتار از شالیزارهای استان زیر کشت دوم رفتند که برای سال جاری افزایش ‪ ۲۰‬هزار هکتار دیگر را نیز در برنامه داریم.

سیدمحمدی عنوان کرد: برای پایداری و حفظ تولید برنج راهی جزء پرداختن به توسعه کشت دوم نبوده از اینرو ضرورت پرداختن به کشت دوم در استانهای گیلان و مازندران احساس می‌شود.

وی گفت: توسعه کشت دوم در استان گیلان به دلیل سرانه کم میزان زمین زراعی برای کشاورزان استان و عدم سودآوری کشت برنج، باید به طور جدی دنبال شود.

سید محمدی با اشاره به اینکه در استان گیلان اساسی‌ترین محصول کشاورزی، برنج است، افزود: بیش از ‪ ۲۳۸‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت برنج اختصاص یافته است که سالانه حدود 5/1(یک و نیم) ‬میلیون تن شلتوک از این سطح زیر کشت برنج برداشت می‌شود.

این مسئول یادآور شد: در گیلان ‪ ۴۱۰‬هزار نفر بهره برداران کشاورزی هستند که از این تعداد ‪ ۲۶۵‬هزار نفر تنها در بخش کشت برنج فعالیت دارند.

کد مطلب 729832

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