80 ‬درصد شالیزارهای گیلان برای کشت دوم مستعد است

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، سید نصیر سید محمدی ظهر شنبه در همایش "توسعه کشت دوم" در شهرستان صومعه سرا افزود: سال گذشته، ‪ ۴۲‬هزار هکتار از شالیزارهای استان زیر کشت دوم رفتند که برای سال جاری افزایش ‪ ۲۰‬هزار هکتار دیگر را نیز در برنامه داریم.

سیدمحمدی عنوان کرد: برای پایداری و حفظ تولید برنج راهی جزء پرداختن به توسعه کشت دوم نبوده از اینرو ضرورت پرداختن به کشت دوم در استانهای گیلان و مازندران احساس می‌شود.

وی گفت: توسعه کشت دوم در استان گیلان به دلیل سرانه کم میزان زمین زراعی برای کشاورزان استان و عدم سودآوری کشت برنج، باید به طور جدی دنبال شود.

سید محمدی با اشاره به اینکه در استان گیلان اساسی‌ترین محصول کشاورزی، برنج است، افزود: بیش از ‪ ۲۳۸‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت برنج اختصاص یافته است که سالانه حدود 5/1(یک و نیم) ‬میلیون تن شلتوک از این سطح زیر کشت برنج برداشت می‌شود.

این مسئول یادآور شد: در گیلان ‪ ۴۱۰‬هزار نفر بهره برداران کشاورزی هستند که از این تعداد ‪ ۲۶۵‬هزار نفر تنها در بخش کشت برنج فعالیت دارند.