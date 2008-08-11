نحوه عرضه گوشت قرمز و مرغ در ماه رمضان

سید نظام الدین سجادی در گفتگو با مهر گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار ماه مبارک رمضان تولید و ذخیره سازی مناسب گوشت قرمز و مرغ است که برنامه ریزیها برای تحقق این منظور در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان به منظورعرضه گوشت قرمز و مرغ به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار مصرف و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، برنامه ریزی برای عرضه اینگونه کالاهای مورد نیاز به عمل آمده است.

وی با اشاره به نحوه عرضه گوشت قرمز و مرغ در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: عرضه گوشت و مرغ با هماهنگی به عمل آمده با تعاونیها و فروشگاههای موجود در وزارتخانه ها و دستگاههای کارگری صورت می گیرد، این در حالی است که در صورت نیاز بازار در این ایام، عرضه از طریق اصناف نیز می تواند انجام شود.

سجادی اعلام کرد: برای تامین نیاز بازار مصرف در ماه رمضان، علاوه برعرضه گوشت و مرغ در تعاونیها و فروشگاههای وزارتخانه ها و دستگاههای کارگری، در صورت نیاز جایگاههای عرضه مستقیم در مکانهای مشخص احداث می شود و توزیع از طریق این جایگاهها صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضرعلاوه بر برنامه ریزی برای تولید مناسب، درصدد ذخیره سازی لازم در راستای تامین نیاز مصرف و تنظیم بازار در این ایام هستیم. معاون اموردام و طیور وزارت جهاد کشاورزی در پایان از نبود مشکل تولید گوشت قرمز و مرغ در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

