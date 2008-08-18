به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اکلشیا، با وجود زمان کوتاهی که از شروع جنگ می گذرد ، صدها نفر را به کشتن داده، هزاران نفر را جابه جا کرده و خانه ها، اموال و ساختمانهای بسیاری را در شهرهای مختلف ویران کرده است.

این بیانیه از سوی شورای جهانی کلیسا و کنفرانس کلیساهای اروپا صادر شده و نسبت به پریشانی و وضعیت اضطراری که در سایه حوادث این چند روز به وجود آمده هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: استفاده از زور در جنگ علیه اوستیای جنوبی هزینه از دست رفتن زندگی شهروندان، سربازان و منطقه را در پی داشته که بازماندگان آن را در اندوهی شدید فرود برده است.

این بیانیه مداخله کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای ارتدکس گرجستان و همچنین کلیسای انجیلی باپتیست گرجستان را برای آتش بس، مذاکره و امداد برای افرادی که از این واقعه رنج می برند یادآور شد.