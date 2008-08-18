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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

سازمانهای مسیحی دنیا خواستار کمک به جنگ‌زدگان قفقاز شدند

شورای جهانی کلیساها و کنفرانس کلیساهای اروپا طی یک بیانیه مشترک خواستار نیایش و کمک به افرادی شدند که از تبعات جنگ اخیر در ناحیه قفقاز رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اکلشیا، با وجود زمان کوتاهی که از شروع جنگ می گذرد ، صدها نفر را به کشتن داده، هزاران نفر را جابه جا کرده و خانه ها، اموال و ساختمانهای بسیاری را در شهرهای مختلف ویران کرده است.

این بیانیه از سوی شورای جهانی کلیسا و کنفرانس کلیساهای اروپا صادر شده و نسبت به پریشانی و وضعیت اضطراری که در سایه حوادث این چند روز به وجود آمده هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: استفاده از زور در جنگ علیه اوستیای جنوبی هزینه از دست رفتن زندگی شهروندان، سربازان و منطقه را در پی داشته که بازماندگان آن را در اندوهی شدید فرود برده است.

این بیانیه مداخله کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای ارتدکس گرجستان و همچنین کلیسای انجیلی باپتیست گرجستان را برای آتش بس، مذاکره و امداد برای افرادی که از این واقعه رنج می برند یادآور شد.

کد مطلب 734134

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