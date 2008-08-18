  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

سخنگوی جریان صدر:

با اشغالگران آمریکایی مبارزه می کنیم

با اشغالگران آمریکایی مبارزه می کنیم

سخنگوی جریان صدر امروز بر تداوم مبارزه جیش المهدی با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تاکید دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح العبیدی در گفتگو با رادیو سوا اظهار داشت : جریان صدر و جیش المهدی وابسته به این جریان به گزینه مقاومت و مبارزه با نیروهای اشغالگر آمریکایی پایبند است.

وی درباره تهدید اخیر دولت عراق گفت : تا زمانی که اشغالگری وجود دارد به موضوع مقاومت پایبند هستیم و دولت باید با نگاهی کارشناسی و ملی گرایانه به رویدادها نگاه کند و به هیچ وجه نگاهی جزئی، منفی یا سیاسی وجود نداشته باشد.

العبیدی گفت : جریان صدر به دستورات مقتدی صدر مبنی بر پرهیز از برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی عراق یا هر طرف دیگر عراقی پایبند هستند و وی دو هفته پیش اعلام کرد که هیچکس حق ندارد در برابر دولت عراق مقاومت کند حتی اگر احساس کند که دولت ظلمی روا داشته است.

وی افزود : مقابله با طرف عراقی خط قرمزی است که نباید آن را زیرپا گذاشت و جریان صدر به مقاومت در برابر اشغالگران به شیوه های مسالمت آمیز فرهنگی و مسلحانه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 734479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها