با اشغالگران آمریکایی مبارزه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح العبیدی در گفتگو با رادیو سوا اظهار داشت : جریان صدر و جیش المهدی وابسته به این جریان به گزینه مقاومت و مبارزه با نیروهای اشغالگر آمریکایی پایبند است.

وی درباره تهدید اخیر دولت عراق گفت : تا زمانی که اشغالگری وجود دارد به موضوع مقاومت پایبند هستیم و دولت باید با نگاهی کارشناسی و ملی گرایانه به رویدادها نگاه کند و به هیچ وجه نگاهی جزئی، منفی یا سیاسی وجود نداشته باشد.

العبیدی گفت : جریان صدر به دستورات مقتدی صدر مبنی بر پرهیز از برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی عراق یا هر طرف دیگر عراقی پایبند هستند و وی دو هفته پیش اعلام کرد که هیچکس حق ندارد در برابر دولت عراق مقاومت کند حتی اگر احساس کند که دولت ظلمی روا داشته است.

وی افزود : مقابله با طرف عراقی خط قرمزی است که نباید آن را زیرپا گذاشت و جریان صدر به مقاومت در برابر اشغالگران به شیوه های مسالمت آمیز فرهنگی و مسلحانه ادامه خواهد داد.