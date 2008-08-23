دانشمندان با الهام از گیاهان آب را تجزیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه موناش موفق به ابداع شیوه ای شده اند که به کمک آن عملکرد عنصر منگنز در فتوسنتز گیاهان باز سازی شده است. این عنصر به عنوان پشتیبان عملیات فتوسنتز در گیاهان به حساب می آید و عامل اصلی توانایی گیاه در استفاده از آب، دی اکسید کربن و نور خورشید جهت تولید کربو هیدرات و اکسیژن است.

محققان با شبیه سازی عملکرد این عنصر در گیاه توانسته اند آب را به دو عنصر اصلی آن تجزیه کنند. در این روش یک پروتون رسانا به کمک آند غشای یک نوع پلیمر که عملکردی شبیه منگنز دارد پوشش داده شد. ماده حاصل به صورت عادی قابلیت انحلال در آب را نداشته و پس از جا گیری یک کاتالیزور در غشای آن، عنصر در مقابل تجزیه نیز مقاوم شد. سپس این ماده به عنوان کاتالیزور آب در هنگام فرایند اکسیداسیون آن توسط نور دهی استفاده شد که کربو هیدرات تولید شده به این شیوه را نیز به راحتی به گاز هیدروژن تبدیل کرد.

دستگاه طی سه روز از دوره آزمایشی خود همچنان به کمک آب، انرژی الکتریکی و نور قابل دید به تولید اکسیژن و هیدروژن ادامه داد.

بر اساس گزارش ScienceDaily ، محققان بر این باورند که تولید هیدروژن تنها به کمک آب و نور خورشید نوید یک منبع انرژی پاک، فراوان و تجدید شدنی را به دنیا خواهد داد زیرا این گاز به عنوان سوختی تمیز، سازگار با محیط زیست، ارزان، اقتصادی و با دستیابی آسان شناخته شده است.