احياي نقش فاگين توسط بن كينگزلي

" بن كينگزلي "

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به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي نسخه جديد اين فيلم كلاسيك توسط " رومن پولانسكي "Roman Polanski جلودوربين مي رود واقتباسي ازكتاب " چارلزديكنز" است.

" پولانسكي " درجلسه مطبوعاتي كه به همين منظوردرپاريس برگزارشده بود اعلام كرد كه ازحضور" بارني كلارك"Barney Clark هنرپيشه 10 ساله صنعت فيلمسازي انگلستان درنقش محوري فيلم استفاده مي كند.اودرادامه صحبتهايش افزود :" اين فيلم مانند فيلم پيانيست تاريك وغم انگيزنيست."

تا به حال نسخه هاي سينمايي بسياري به اقتباس ازاين اثرجلوي دوربين رفته اند كه ازآن جمله مي توان به محصول 1948 با شركت "سرالك گوينس" درنقش " فاگين" ومحصول سال 1968 با حضور"هري سي كامب"،"اليورريد"و"مارك ليستر"اشاره كرد.