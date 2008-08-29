به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی در آئین بهره برداری همزمان از 30 طرح آموزشی استان گفت : در سه سال گذشته با آغاز نهضت ارتقاء شاخصهای علمی و آموزشی در استان بیش از یک هزار و 137 کلاس درسی در مناطق مختلف استان احداث شده که با بهره برداری از طرحهای هفته دولت سرانه فضای آموزشی به بیش از 172 متر مربع افزایش می یابد.



وی استفاده از فناوریهای جدید در ساخت مدارس، ساماندهی کیفی و افزایش مقاومت این فضاها، تجهیز مدارس به امکانات گارگاهی و ورزشی را از ویژگیهای بارز برنامه اجرایی دولت در استان عنوان کرد.



معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ساخت و ساز فضاهای آموزشی در استان از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری دارد افزود : از مجموع 500 هزار مترمربع فضای افتتاحی در کشور نزدیک به 7 درصد در این استان است که نشانه از توجه ویژه دولت به بهبود وضعیت سرانه آموزشی استان دارد.



فریبرز اسماعیل زاده مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت : به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 30 پروژه آموزشی با اعتباری بیش از 120 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آنها 34 هزارو 500 مترمربع به فضای آموزشی آذربایجان غربی افزوده می شود.



در آذربایجان غربی 570 هزار دانش آموز در 54 هزار مدرسه مشغول به تحصیل هستند که از نظر تعداد 65 درصد مدارس در مناطق روستایی قرار دارند.