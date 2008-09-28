سعید سعدی در باره نیاز به وجود سینمای دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: هنوز درباره جنگ‌های جهانی در هالیوود فیلم تولید می‌شود و ماجرایی مثل هیروشیما در سینما هنوز زنده است. هر کشوری که در مقطعی درگیر جنگ بوده، از طرق مختلف به دنبال ثبت این وقایع بوده و ما هم برای انتقال واقعیت جنگ به نسل آینده نیاز به سینمای دفاع مقدس داریم.

این تهیه‌کننده درباره لزوم ایجاد نگاههای تازه در سینمای دفاع مقدس افزود: عنصر مورد نیاز سینمای دفاع مقدس نوآوری در جستجوی موضوع و بیان مسائلی است که تا به حال سینمای جنگ به آنها نپرداخته است. در بخش اجرا و ساختار هم نیاز به ساختار متفاوت داریم و با خلاقیت در مضمون و شکل ارائه مفاهیم و داستان‌ها می‌توانیم با مخاطب ارتباط بیشتر داشته باشیم.

وی دفاع مقدس را سینمایی ملی دانست و گفت: این سینما می‌تواند انعکاس‌دهنده بخشی مهم از تاریخ معاصر باشد. وجه ملی این سینما اهمیت زیاد و برای مخاطب جذابیت‌های بسیار دارد. همه مردم ایران علاقمند به دیدن آثاری هستند که تصویر جنگ در آن باشد. اطمینان دارم اگر فیلم‌های جنگی داستان قوی و ساختار مناسب داشته باشند، در جذب مخاطب موفق خواهند بود.

سعدی نگاه کلیشه‌ای را آفت سینمای دفاع مقدس دانست و ادامه داد: نگاه کلیشه‌ای در سینمای جنگ به این سینما و ارتباط مخاطب با آن لطمه می‌زند. واقعیت جنگ معمولا در آثار جنگی بیان نشده یا اگر شده به درستی این اتفاق نیفتاده است. مخاطب اگر حس کند حقیقت جنگ را می‌بیند، از فیلم‌های دفاع مقدس استقبال می‌کند.

این سینماگر درباره محدودیت‌های سینمای دفاع مقدس گفت: فیلمسازی با موضوع جنگ نباید در انحصار کارگردان‌هایی خاص باشد. جنگ موضوعی ملی است و هر هنرمندی دوست دارد در این باره کار کند. باید این فرصت را به نیروهای حرفه‌ای داد تا با تولید آثار متفاوت خونی تازه در رگ‌های این سینما به جریان بیندازند.

سعدی افزود: هر فیلمسازی حق دارد برای موضوعی که بخشی از هویت ملی او را تشکیل می‌دهد فیلم بسازد. اما نباید شان دفاع را نادیده گرفت یا حق بچه‌های جنگ را پایمال کرد. "گیلانه"، "اشک سرما"، روز سوم" و "اتوبوس شب" برخی ناگفته‌های جنگ را در قالبی جذاب تصویر کرده‌اند و می‌توان گفت سینمای دفاع مقدس می‌تواند بستر تولید آثار ارزشمند و قابل قبول باشد.