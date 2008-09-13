به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش شهرستان استان همدان با بیان اینکه تأمین تجهیز مدارس و ساماندهی نیروی انسانی در پروژه مهر مد نظر قرار گفته است، اظهار داشت : برنامه ریزی برای ایاب و ذهاب فرهنگیان و دانش آموزان همدانی صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه هیچ یک از مدارس حق استفاده از مسافربرهای شخصی را جهت سرویس دهی به دانش آموزان ندارند، اظهار داشت : سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی همدان با همکاری آموزش و پرورش حمل و نقل دانش آموزان در مسیر مدرسه تا منزل را انجام می دهند .

فرماندار همدان با تأکید بر استفاده مدارس غیرانتفاعی و خودروهای ون برای سرویس دهی به دانش آموزان، یادآور شد : 170 مینی بوس از طریق سازمان اتوبوسرانی در اختیار مدارس شاهد و غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت .

فرماندار همدان جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین در خیابانهای اصلی شهر همزمان با بازگشایی مدارس را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد : مشکلات شهرهای تابع در خصوص وضعیت آموزشی مدارس باید سریع تر رفع شود .

علی اکبر فامیل کریمی تصریح کرد : معلمین مدارس کمتر از 15 نفر دانش آموز باید در مدرسه مورد نظر به عنوان معلم معین شرکت کنند .