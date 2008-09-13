به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش شهرستان استان همدان با بیان اینکه تأمین تجهیز مدارس و ساماندهی نیروی انسانی در پروژه مهر مد نظر قرار گفته است، اظهار داشت: برنامه ریزی برای ایاب و ذهاب فرهنگیان و دانش آموزان همدانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه هیچ یک از مدارس حق استفاده از مسافربرهای شخصی را جهت سرویس دهی به دانش آموزان ندارند، اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی همدان با همکاری آموزش و پرورش حمل و نقل دانش آموزان در مسیر مدرسه تا منزل را انجام می دهند.
فرماندار همدان با تأکید بر استفاده مدارس غیرانتفاعی و خودروهای ون برای سرویس دهی به دانش آموزان، یادآور شد: 170 مینی بوس از طریق سازمان اتوبوسرانی در اختیار مدارس شاهد و غیرانتفاعی قرار خواهد گرفت.
فرماندار همدان جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین در خیابانهای اصلی شهر همزمان با بازگشایی مدارس را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: مشکلات شهرهای تابع در خصوص وضعیت آموزشی مدارس باید سریع تر رفع شود.
علی اکبر فامیل کریمی تصریح کرد: معلمین مدارس کمتر از 15 نفر دانش آموز باید در مدرسه مورد نظر به عنوان معلم معین شرکت کنند.
وی با بیان اینکه مدارس شهرستان همدان باید به سیستم گرمایشی مناسب مجهز شوند، خاطرنشان کرد: تمامی دانش آموزان استثنایی از سرویس ایاب و ذهاب برخوردار می شوند.
نظر شما