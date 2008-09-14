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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

حسینی در گفتگو با مهر:

وزیر علوم قول حل مشکل داوطلبان کنکور را داد

وزیر علوم قول حل مشکل داوطلبان کنکور را داد

سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفت: درجلسه ظهر امروز این فراکسیون که با حضور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری برگزار شد آقای زاهدی قول داد به مشکل برخی از داوطلبان کنکور که به مصوبه بومی پذیری معترض هستند، رسیدگی شود.

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر تاکید کرد: طبق وعده وزیر علوم قرار است در روزهای ششم یا هفتم مهر ماه برای دارندگان رتبه های زیر هزاراعلام انتخاب رشته مجدد شود تا افرادی که به دلیل مصوبه بومی پذیری نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند بار دیگر با افزایش حدود 300 تا 400 نفر به ظرفیت پذیرش دانشگاهها شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازمایند.

وی یاد آور شد: بر اساس گفته های وزیرعلوم قرار است همچنین تمهیداتی برای ارتقا کیفی رشته های برگزیده شدگان دانشگاهها اندیشه شود تا به عنوان مثال فردی که در رشته برق یکی از  شهرستان ها برگزیده شده بتواند در همان رشته در دانشگاهی معتبرتر برگزیده شود.

سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس در پایان با تاکید بر اینکه بومی گزینی به هیچ وجه راهکار درست و علمی برای پذیرش دانشجو نیست، بیان داشت: در صورتی که در آینده به همین روند اقدام به پذیرش دانشجو شود مشکلات بیشتری شاهد خواهیم بود و حتی ممکن است به تشدید مهاجرت از شهرستانها به تهران منجر شود.

کد مطلب 749471

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