30 کمیته پژوهشی در حوزه شبکه نسل آینده مخابرات تحقیق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یزدانیان در آستانه برگزاری سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار "شبکه نسل آینده مخابرات" را از جدی ترین دغدغه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دانست و گفت: استفاده از این شبکه و ارائه سرویسهای یکپارچه به دلیل ارزش افزوده، چرخه مناسب درآمد - هزینه و همچنین امکان بهره برداری کاربران نهایی بسیار مفید و ضروری است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص الزام به بهره گیری از "شبکه نسل آینده" اجماع کامل وجود دارد افزود: مهم فراهم کردن زیر ساختها و تمهیدات لازم در این زمینه است.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهینه سازی شبکه قدیم مخابرات و افزایش ظرفیتهای آن را از جمله سناریوهای مد نظر اعلام کرد و افزود: در این زمینه نیز مسائلی مانند امنیت شبکه مطرح است که در دست بررسی است.

یزدانیان به تشریح اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود در دو حوزه آموزش و پژوهش "شبکه نسل آینده" پرداخت و اعلام کرد: خوشبختانه از سال گذشته و در سایه تعامل مناسب صنعت و دانشگاه و با تایید وزارت علوم دروس شبکه نسل آینده 1 و 2 در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مخابرات تدریس می شود.

وی همچنین از رویکرد مناسب و تلاشهای علمی و تحقیقاتی 30 کمیته پژوهشی استانی به این موضوع خبر داد و افزود: بسیاری از این کمیته ها در زمینه "شبکه نسل آینده" یا تعریف پروژه کرده و یا زمینه پژوهش را فراهم کرده اند.

سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع "شبکه نسل آینده" 13 آذرماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.