تنش غربگرایان و طرفداران روسیه ؛ عامل سقوط دولت نارنجی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به عقیده کارشناسان سیاسی فروپاشی ائتلاف حاکم اوکراین حاصل سال ها منازعه بین قدرت های طرفدار مسکو با قدرت های طرفدار اروپاست.

با ادامه تنش ها بین گروهی که خواهان حفظ اتحاد اوکراین به عنوان یک جمهوری سابق شوروی با روسیه به عنوان یک قدرت منطقه ای و گروه حاکم که در تلاش برای پیوستن به ناتو و در نهایت اتحادیه اروپاست عاقبت با خروج حزب غربگرای "اوکراین ما" به رهبری رئیس جمهور، دولت تیموشنکو که تلاش می کرد با احزاب طرفدار مسکو ائتلاف تشکیل دهد سقوط کرد.

زمانی بحران شدت یافت که یولیا تیموشنکو، نخست وزیر غربگرای اوکراین برای ایجاد ائتلاف با احزاب طرفدار مسکو تلاش کرد از طریق اصلاح قانون اساسی این کشور اختیارات رئیس جمهور را کاهش دهد.

درگیری حزبی و مردمی بین غربگرایان و طرفداران مسکو، نزاع دائمی مردم و سیاستمداران اوکراین

وضعیت سیاسی اوکراین از انقلاب نارنجی تاکنون

در ژانویه 2005 ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهور اوکراین پس از اعتصاب گسترده مردمی علیه ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور طرفدار روسیه به خاطر تقلب در انتخابات، در انقلاب نارنجی به قدرت رسید.

در سپتامبر 2005، یوشچنکو،یولیا تیموشنکو، یک رقیب و متحد خود در انقلاب نارنجی را به عنوان نخست وزیر انتخاب نمود.

در مارس 2006، در پی برگزاری انتخابات پارلمانی و درکنار آن تغییر قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور، حزب منطقه ای یانوکویچ بیشترین کرسی ها را در پارلمان کسب کرده و در جولای رئیس جمهور شد.

در آوریل 2007، یوشچنکو با متهم کردن نخست وزیر به تلاش برای کنار زدن وی پارلمان را منحل کرد که پس از آن اوکراین برای ماهها صحنه درگیری بین طرفداران یوشچنکو و یانوکویچ بود.

در سپتامبر 2007، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اوکراین، حزب" منطقه ای" یانکوویچ و حزب "اوکراین ما" انتخابات را به حزب تیموشنکو باختند و وی نخست وزیر شد.

در آگوست 2008، یک متحد سیاسی رئیس جمهور اوکراین، آندری کیسلینسکی، تیموشنکو را به خاطر عدم حمایت از گرجستان در مقابل روسیه به خاطر جنگ اوستیا به خیانت و فساد سیاسی متهم نمود.

سپتامبر 2008، یوشچنکو ، تلاش تیموشنکو، نخست وزیر و احزاب طرفدار روسیه را برای کاهش قدرت رئیس جمهور کودتا علیه خود عنوان کرد.

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بحران جدید سیاسی در اوکراین از این پس شدت گرفت و در تاریخ 3 سپتامبر حزب "اوکراین ما" به رهبری یوشچنکو خروج خود را از ائتلاف با "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اوکراین اعلام کرد.

با ادامه بحران امروز "ارسنی یاتسنیوک"، رئیس پارلمان اوکراین رسما سقوط دولت یوشچنکو را اعلام کرد.

با سقوط دولت ائتلافی یوشچنکو، احزاب حاضر در پارلمان اوکراین 30 روز فرصت دارند تا کابینه جدیدی را معرفی کنند.

دولت ائتلافی اوکراین در حالی سقوط کرد که کمتر از یک سال از زمان تشکیل آن می گذرد.

تیموشنکو باید استعفای خود را از پست نخست وزیری اعلام کند اما با این حال وی می تواند تا زمان شکل گیری دولت جدید همچنان به عنوان نخست وزیر در قدرت حضور داشته باشد.