آرش معیریان که فیلمهای سینمایی "کما" و "شارلاتان" را در کارنامه دارد، درباره ساخت "آنکه دریا میرود" به خبرنگار مهر گفت: من همه ژانرهای سینما را دوست دارم و از ساختن فیلم لذت میبرم. برایم فرقی نمیکند در چه زمینهای کار کنم و وقتی این فیلمنامه پیشنهاد شد، به دلیل جذابیتهایی که داشت کارگردانی آن را پذیرفتم.
وی در ادامه افزود: مهر زدن به کارگردانها درست نیست. هر کارگردانی میتواند درباره هر موضوعی فیلم بسازد. به این دلیل که اغلب فیلمهای من در ژانر کمدی است نمیتوان انتظار داشت من فقط در این ژانر فیلم بسازم. به عنوان یک کارگردان حرفهای و عاشق سینما دوست دارم در هر حوزهای فیلم بسازم.
کارگردان "احضار شدگان" گفت: قصه "آنکه دریا میرود" شاعرانگی خاصی داشت که در سینمای دفاع مقدس مشابهش را ندیدهام و در اجرا سعی کردم این امتیاز حفظ شود. حبیب احمدزاده از نویسندگان مستعد دفاع مقدس است و فیلمنامه او با نمونههایی که در این حوزه دیدهایم تفاوت داشت. در این فیلم با تهیهکنندهای حرفهای همکاری کردم که شرایط تولید یک اثر قابل قبول را فراهم کرد.
معیریان درباره ساختار فیلمنامه نیز گفت: فیلمنامه اولیه ساختاری یک خطی داشت. اما من پیشنهاد دادم ساختاری پیچیده و جذاب برای فیلمنامه در نظر بگیریم. در جلسههایی با تهیهکننده و احمدزاده روی ساختار داستان "آنکه دریا میرود" کار کردیم و زمان فیلمبرداری و تدوین هم این ساختار روایی غیرخطی تقویت شد.
وی درباره انتخاب بازیگران فیلم گفت: فیلمنامه فضایی رئالیستی داشت در این فضا نیاز به بازیگرانی بود که هم قابلیت بالا داشته باشند و هم چهرهشان برای مخاطب آشنا نباشد. اگر از بازیگران شناخته شده استفاده میکردیم واقعیت مورد نظرمان به وجود نمیآمد، مخاطب درگیر نقشهای قبلی بازیگران میشد و آنها را در قالب جدید نمیپذیرفت.
معیریان درباره فاصله گرفتن از نمایش صحنههای جنگی گفت: در این فیلم با یک موقعیت مواجه هستیم. در غالب فیلمهای جنگی روی روابط آدمها تمرکز میشود که ما از این و نمایش سکانسهای جنگی خودداری کردیم. برای ما اینها اهمیت نداشت. بلکه این فضای شاعرانه و سفری که کاظم (هومن سیدی) طی میکند اهمیت داشت.
کارگردان "آنکه دریا میرود" درباره نمایش این فیلم در تلویزیون گفت: شرایط اکران به گونهای است که چنین فیلمهایی فرصت نمایش عادلانه به دست نمیآورند. پس در چنین فضایی نمایش فیلم در تلویزیون به نوعی به نفع آن تمام شد. مخاطب فیلم در پخش تلویزیونی بیشتر از اکران سینمایی آن است. اکران نشدن فیلم چیزی از ارزشهای آن کم نمیکند.
معیریان در پایان گفت: "آنکه دریا میرود" را با توجه به علایق و باورهایم ساختم و به نمایش درنیامدن آن در سینما از تعلق خاطرم به فیلم کم نمیکند. تجربههایی خوب با این فیلم کسب کردم و پس از آن هم پیشنهادهایی برای تولید فیلم جنگی داشتم که به دلیل درگیری در دیگر پروژهها میسر نشد. اگر شرایط تولید فیلم جنگی فراهم شود، از تجربه کردن در این ژانر استقبال میکنم.
نظر شما