کاردار انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رخداد مرتبط به سفارت کشورمان در لندن گفت: ساعت 45/19 روز دوشنبه 1/7/87 به وقت گرینویچ، در ورودی سفارت کشورمان در لندن با بمب بنزینی آتش‌زا مورد حمله قرار گرفت و خساراتی بر جای گذاشت اما خوشبختانه به دیپلمات‌های کشورمان هیچ گونه آسیبی نرسید.

وی با بیان این که "موجب تاسف عمیق است که اماکن دیپلماتیک کشورمان در لندن بار دیگر مورد حمله قرار می‌گیرد و مهاجمان هرگز مورد پیگرد قانونی جدی قرار نگرفته‌اند"، اظهار کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن اولین مکان دیپلماتیک در انگلیس است که در 10 اردبیهشت 1359 مورد تهاجم تروریستی قرار گرفت و پس از پنج روز اشغال، دو نفر از دیپلمات‌های کشورمان به شهادت رسیدند. تعدادی زیادی از جمله کاردار وقت کشورمان مجروح شدند و ساختمان سفارت در جریان این حادثه به طورکامل تخریب شد.

این مقام مطلع در وزارت امور خارجه کشورمان افزود: ‌ تعرض اخیر در شرایطی روی داده که وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در لندن به طور مکرر تعهدات دولت انگلیس در حفاظت از اماکن دیپلماتیک را به دولت میزبان متذکر شده و اتخاذ تدابیری برای رفع مشکلات امنیتی وتضمین کارکرد روان نمایندگی دیپلماتیک کشورمان در لندن وفق کنوانسیون وین را خواستار شده است.

وی با بیان اینکه " تهاجم اخیر اثبات کننده‌ واقعی و جدی بودن دلائل نگرانی کشورمان در مورد وضعیت امنیتی اماکن دیپلماتیک خود در لندن است" تصریح کرد: بدون تردید بی‌تفاوتی مقامات انگلیسی به درخواست قانونی کشورمان در ارتکاب مجدد این اقدامات تجاوزکارانه بی‌تاثیر نبوده است.

او اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از اعلام مقامات امنیتی انگلستان مبنی بر پیگیری موضوع استقبال می‌کند و در انتظار توضیح رسمی دولت انگلیس در این زمینه است. وزارت امور خارجه همچنین بار دیگر وظایف دولت انگلیس برای تامین امنیت و کارکرد روان نمایندگی کشورمان در لندن را یادآوری کرده و از دولت انگلیس می‌خواهد با اتخاذ گام‌های عملی، نواقص امنیتی اماکن دیپلماتیک کشورمان در انگلیسی را برطرف کرده و اجازه ندهند روابط دو کشور بیش از این در معرض تشنج قرار گیرد.

خاطر نشان می‌شود که وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار امروز با کاردار انگلیس در تهران، مراتب اعتراض شدید خود را به خاطر این تعرض ابراز داشت و پیگیری و توضیح رسمی و نیز رفع مخاطرات امنیتی سفارت و جبران خسارت‌های وارده را خواستار شد.

کاردار انگلیس در این دیدار ضمن ابراز تاسف ابراز کرد که امنیت سفارت‌خانه‌ها برای انگلیس فوق‌العاده مهم بوده و لندن نیز از این حادثه بسیار نگران شده و آن را محکوم می‌داند و این موضوع را به طور جدی مورد پیگیری قرار می‌دهد.