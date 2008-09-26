آتشکده "سیاهکل" تنها آتشکده تاریخی سالم استان ایلام

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آتشکده سیاهکل یا سه پا تنها آتشکده تاریخی سالم استان ایلام است که شاید تقریباً سالم باشد.

وی بیان داشت: این اثر تاریخی در روستای سیاهکل از توابع شهرستان ایوان در حاشیه رودخانه کنگیر ساخته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بنای آتشکده در مسیر راه باستانی قرار گرفته که آثار ساخت و سازهایی چون قلعه، محوطه و بنا در فواصل درو و نزدیک آن موجود است، خاطر نشان کرد: مصالح ساخت بنا قلوه سنگ و گچ نیم کوب بوده که چند فصل کار مرمتی و حفاظتی بر روی آن صورت گرفته است.

محمدی عنوان کرد: بنای مذکور در در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و مربوط به دوران ساسانی و متعاقباً قرون اولیه اسلامی است.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.