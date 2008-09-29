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۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

سرپرست پلیس راه گیلان:

8357 دستگاه وسیله نقلیه در استان گیلان اعمال قانون شدند

8357 دستگاه وسیله نقلیه در استان گیلان اعمال قانون شدند

رشت - خبرگزاری مهر: سرهنگ غلامرضا سیری گفت: با اجرای طرح سه روزه انتظامی - ترافیکی در جاده های استان گیلان هشت هزار و 357 دستگاه وسیله نقلیه مورد اعمال قانون قرار گرفتند و 17 جلد گواهینامه رانندگی ضبط شد.

سرپرست پلیس راه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در این مدت 124دستگاه اتومبیل و 272دستگاه موتور سیکلت در پارکینگ های مجاز متوقف شدند.

وی گفت: در این طرح تخلفات مخاطره آمیزی مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و تجاوز به چپ و نقص فنی و همچنین با موتور سیکلت های سواران متخلف که بدون کلاه ایمنی، مدارک لازم و پلاک خودرو در راههای برون شهری استان تردد و با انجام حرکات خطرناک خود و دیگران را در معرض خطر و حادثه قرار می دادند قاطعانه برخورد شد.

سرهنگ سیری خاطر نشان کرد: تغییر شکل مجازات ها و جریمه های رانندگی ازتوقیف خودرو تا ابطال گواهینامه ای و جلوگیری از رانندگی رانندگان خطرآفرین برای افزایش ضریب ایمنی رانندگی ازبرنامه های پلیس راه کشوراست.

سرپرست پلیس راه گیلان همچنین علت تخلفات عدیده بسیاری از رانندگان را پایین بودن هزینه تخلفات رانندگی در ایران دانست.

کد مطلب 756874

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