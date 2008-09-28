رسیدن به حداقل خسارت در حوادث، مورد توجه شهرداری مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همزمان با هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی شهردار مشهد ظهر امروز طی دیداربا مدیرعامل و سرپرستان ایستگاههای آتش نشانی شهر ضمن تبریک این روز و تقدیر از ایثارگریهای آنان از نزدیک در جریان مشکلات و پیشنهادات این افراد قرار گرفت.

سید محمد پژمان دراین مراسم با تقدیر از تلاشهای ایثارگرانه آنش نشانان در امداد رسانی به شهروندان اظهار داشت: برنامه ها و اقدامات در بخش ایمنی باید معطوف به کاهش و حداقل رساندن حوادث در شهر باشد.

شهردار مشهد با اشاره به وجود نگاه ویژه در مدیریت شهری به مسئله ایمنی، برای تقویت هر چه بیشتر توان سخت افزاری و نرم افزاری این سازمان قول مساعد داد.

پژمان با تاکید بر تلاش جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث در شهر تصریح کرد: نهایت تلاش خود را برای رسیدن به استانداردها در این بخش به کار خواهیم گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه بر اساس استانداردها باید 60 ایستگاه فعال آتش نشانی در این کلانشهر وجود داشته باشد گفت: در حال حاضر 32 ایستگاه آتش نشانی در شهر فعال است که از این تعداد 10 ایستگاه در سال گذشته فعال شده اند و بدین ترتیب مشهد هم اکنون با کمبود 28 ایستگاه آتش نشانی روبرو است.

حسن جعفری افزود: امسال مطابق برنامه چهارساله سازمان مجوز راه اندازی چهار ایستگاه جدید گرفته شده مه با پیشرفت 40 درصدی در حال ساخت است.

وی یاد آور شد: در شهری مثل مشهد باید سالانه هزار مورد حریق و حادثه اتفاق بیفتند که در حال حاضر سالانه افزون بر هشت هزار مورد حریق و حادثه روی می دهد.