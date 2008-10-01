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۱۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

ضعف آموزش پزشکی با نگاه سلامت محور برطرف می شود

ضعف آموزش پزشکی با نگاه سلامت محور برطرف می شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بخش آموزش و ضعفهای آن در عرصه سلامت محوری آموزش گفت: این موضوع که دانشگاه بهترین دانشجوها را تربیت می کند و رتبه های اول بورد را کسب می کنند اما در عرصه سلامت به روز نیستند، مشکل عمده آموزش است که باید مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید عباس حسنی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در تالار رازی افزود: بدون آموزش و پژوهش نمی توان درمان سلامت محور داشت و بهترین راه توسعه این بخش همان ارج نهادن به اربابان دانش است.

وی با قرائت بخشی از نامه حضرت علی (ع) به استاندار آذربایجان، مدیریت را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی متولی تامین سلامت جامعه هستند و در این عرصه باید آموزش، درمان، بهداشت و پژوهش را نیز باید سلامت محور به پیش رود.

وی گفت: دانشجو، استاد و کارمند باید بداند که چه جایگاهی در نظام سلامت دارد و از این گوهرها باید برای شکوفایی دانشگاه بهره برد.

به گزارش مهر، دکتر سیدعباس حسنی پیش از این ریاست اورژانس کشور را برعهده داشته است.

کد مطلب 758342

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