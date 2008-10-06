1250 سلاح غیر مجاز در استان فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ روستا ظهر امروز در حاشیه نمایشگاه نیروی انتظامی استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته نیز حدود شش هزار و 700قبضه سلاح غیرمجاز در استان فارس کشف شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال های گذشته به میزان مناسبی افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که هرچه بر میزان کشفیات سلاح های غیر مجاز ما افزوده می شود سلاح های در دست مردم نیز کاهش می یابد از این رو انتظار داریم طی سال جاری میزان کشفیات ما نیز کاهش یابد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان فارس از مبارزه با مصادیق ارازل و اوباش به عنوان دیگر برنامه های این پلیس تخصصی یاد کرد و افزود: در این رابطه طی شش ماه اول سل جاری 180 نفر از مصادیق ارازل و اوباش در سطح فارس شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستاوردهای پلیس امنیت عمومی فارس در حوزه مشروبات الکلی نیز بیان کرد: طی شش ماهه امسال 12باند توزیع مشروبات الکلی خارجی متلاشی و در این رابطه 32نفر دستگیر و 57هزار و 120بطری مشروبات الکلی خارجی نیز کشف شد.

سرهنگ روستا همچنین اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری حدود هفت هزار و 139 لیتر مشروبات الکلی داخلی نیز کشف و در این رابطه 21 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.