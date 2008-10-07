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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

یک مقام مسئول در وزارت جهاد:

هزینه تولید یک کیلو زعفران باید به 400 هزار تومان کاهش یابد

هزینه تولید یک کیلو زعفران باید به 400 هزار تومان کاهش یابد

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور رقابت با بازارهای بین المللی و جذب خریداران خارجی باید هزینه تولید یک کیلو زعفران از 800 هزار تومان کنونی به 400 هزار تومان کاهش یابد.

محمدعلی نوروززاده در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر هزینه تولید یک کیلو زعفران معادل 800 هزار تومان است که این رقم باید به 400 هزار تومان تومان کاهش یابد، زیرا بالابودن هزینه های تولید منجر به کاهش خریداران بین المللی زعفران ایران می شود.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری کنگره بازرگانی زعفران در 17 مهر ماه سال جاری عنوان کرد: این کنگره به منظور بررسی شرایط رقابت زعفران تولیدی ایران با کشورهایی همچون افغانستان و هندوستان برگزار می شود.

تضمین کیفیت 8 نام تجاری زعفران در بازار داخلی و خارجی 

وی بیان کرد: در سال جاری به منظور تضمین زعفران تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی در11 سایت مدرسه درمزرعه، 8 سرفصل به عنوان مسیرهای عمده چالشهای تولید مورد شناسایی قرارگرفته است.

نوروززاده با بیان اینکه زعفران در 11 سایت تولیدی تحت پوشش کدکس بین المللی قرار دارند، افزود: در این سایتها مسیربحرانی چالشهای موجود در تولید محصول (HRCCP ) مورد شناسایی قرار می گیرد به نحویکه میزان باقی مانده سموم، رنگ پذیری، چگونگی جلوگیری از بروز آفلاتوکسین و یا کپک زدگی در محصول نهایی، نحوه حمل و نقل و نگهداری زعفران بررسی می شوند.

وی با بیان اینکه در سایتهای مدرسه در مزرعه کلیه مسیرهای تولید و نیز خرید و فروش تحت پوشش مراکز تحقیقاتی مربوطه، وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندارد و مسئولان ذی ربط قرار دارد، افزود: در حال حاضر از 8 سایت تحت پوشش مذکور زعفران با نام تجاری و به صورت تضمین شده وارد بازار مصرف می شود، به نحویکه تولیدات سه کارخانه هم اکنون در بازار معامله می شود و تولیدات 5 کارخانه دیگر نیز به تدریج وارد بازار خواهد شد.

کد مطلب 761310

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