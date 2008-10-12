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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

استاندارد تولیدات صنایع غذایی ایران در حد اروپا است

استاندارد تولیدات صنایع غذایی ایران در حد اروپا است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی گفت: استاندارد تولیدات صنایع غذایی ایران در حد اروپا است به طوری که سعی شده است در تدوین استانداردها افزایش کیفیت مد نظر باشد.

عبدالله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بالاترین استانداردها برای صنایع غذایی کشور تدوین شده است.

وی در خصوص استاندارد صنعت غذا در استان تصریح کرد: استاندارد تمام تولیدات صنایع غذایی استان در آزمایشگاه های معتبر بین المللی مورد تایید قرار گرفته است.

مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سطح کشور دو نوع استاندارد به صورت تشویقی و اجباری وجود دارد، اظهار داشت: رعایت استاندارد تولیدات کشاورزی در کشور به لحاظ سم و کود جزو استانداردهای تشویقی است.

نوری بیان کرد: تمام تولیدات صنایع غذایی استان به لحاظ رعایت استانداردها در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی استان مورد بررسی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: نیمی از 74 آزمایشگاه بررسی استانداردهای بخش خصوصی استان به صنایع غذایی اختصاص دارد.


 

کد مطلب 763311

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