استاندارد تولیدات صنایع غذایی ایران در حد اروپا است

عبدالله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بالاترین استانداردها برای صنایع غذایی کشور تدوین شده است.

وی در خصوص استاندارد صنعت غذا در استان تصریح کرد: استاندارد تمام تولیدات صنایع غذایی استان در آزمایشگاه های معتبر بین المللی مورد تایید قرار گرفته است.

مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سطح کشور دو نوع استاندارد به صورت تشویقی و اجباری وجود دارد، اظهار داشت: رعایت استاندارد تولیدات کشاورزی در کشور به لحاظ سم و کود جزو استانداردهای تشویقی است.

نوری بیان کرد: تمام تولیدات صنایع غذایی استان به لحاظ رعایت استانداردها در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی استان مورد بررسی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: نیمی از 74 آزمایشگاه بررسی استانداردهای بخش خصوصی استان به صنایع غذایی اختصاص دارد.



