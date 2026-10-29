کیفیت باید از یک الزام به فرهنگ سازمانی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی تلاش می‌کند با نظارت مؤثر بر اجرای الزامات قانونی، اطلاع‌رسانی دقیق، ارتقای دانش استاندارد و توسعه همکاری با تشکل‌های خصوصی، گام‌های مؤثری در جهت صیانت از حقوق مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد عمومی بردارد.



وی کیفیت را مسئولیتی مشترک دانست و تصریح کرد: انتظار می‌رود واحدهای تولیدی و خدماتی استان با اتخاذ رویکردی بلندمدت، استاندارد را در کانون تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند؛ بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های معتبر، توجه به بازخوردهای مصرف‌کنندگان و نهادینه‌سازی بهبود مستمر از الزامات این مسیر است.



محمدی خاطرنشان کرد: در انتهای این مسیر باید تلاش کنیم تا کیفیت را از یک فرآیند خشک اداری به یک باور عمیق، از یک الزام قانونی به فرهنگ سازمانی و از یک مزیت رقابتی به سرمایه‌ای پایدار برای آینده خراسان رضوی بدل سازیم.