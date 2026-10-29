کیفیت باید از یک الزام به فرهنگ سازمانی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: ادارهکل استاندارد خراسان رضوی تلاش میکند با نظارت مؤثر بر اجرای الزامات قانونی، اطلاعرسانی دقیق، ارتقای دانش استاندارد و توسعه همکاری با تشکلهای خصوصی، گامهای مؤثری در جهت صیانت از حقوق مردم، بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی بردارد.
وی کیفیت را مسئولیتی مشترک دانست و تصریح کرد: انتظار میرود واحدهای تولیدی و خدماتی استان با اتخاذ رویکردی بلندمدت، استاندارد را در کانون تصمیمگیریهای خود قرار دهند؛ بهرهگیری از آزمایشگاههای معتبر، توجه به بازخوردهای مصرفکنندگان و نهادینهسازی بهبود مستمر از الزامات این مسیر است.
محمدی خاطرنشان کرد: در انتهای این مسیر باید تلاش کنیم تا کیفیت را از یک فرآیند خشک اداری به یک باور عمیق، از یک الزام قانونی به فرهنگ سازمانی و از یک مزیت رقابتی به سرمایهای پایدار برای آینده خراسان رضوی بدل سازیم.
مشهد- مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: باید کیفیت را از یک الزام به یک باور و از مزیت رقابتی به سرمایه پایدار برای آینده استان خراسان رضوی تبدیل کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: ادارهکل استاندارد خراسان رضوی تلاش میکند با نظارت مؤثر بر اجرای الزامات قانونی، اطلاعرسانی دقیق، ارتقای دانش استاندارد و توسعه همکاری با تشکلهای خصوصی، گامهای مؤثری در جهت صیانت از حقوق مردم، بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی بردارد.
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