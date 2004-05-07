به گزارش خبرگزاري مهر ، عضو شوراي عالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي امروز در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با تبريك و تهنيت به مناسبت ميلاد رسول اكرم (ص) امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت گفت: هر كه قصد دارد مردم را به وحدت دعوت كند بايد تقوا پيشه كند و تا پايان جان، تسليم اوامر الهي باشد.

واعظ زاده خراساني، با بيان اينكه با روحيه‌ فساد، نمي ‌توان مسلمانان را به وحدت دعوت كرد افزود: بايد با تقواپيشگي تسليم اوامر الهي باشيم و به ريسمان الهي چنگ بزنيم .



خطيب پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با اشاره به اختلافات موجود ميان قبائل اسلام تصريح كرد: تفرقه يعني فرقه فرقه شدن كه با اختلاف تفاوت دارد و اين اختلاف است كه به تفرقه منجر مي‌شود و براي اينكه راه وحدت ريشه‌دار باشد خداوند عده‌اي را منادي وحدت قرار ‌داده است .



وي گفت: تفرقه موجب از بين رفتن وحدت است و هنگامي كه فرقه فرقه شدن و تبديل به مذهبها و حزبهاي متعدد مي‌شوند دچار اختلاف مي‌گردد .



عضو شوراي عالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با تاكيد برلزوم پرهيز از تكفير مذاهب و با بيان اين نكته كه يكي از مسائل قطعي محبت اهل بيت است، خاطرنشان كرد: اكنون همه فرق اسلامي در محبت اهل بيت متفق القول هستند.