واعظ زاده خراساني، با بيان اينكه با روحيه فساد، نمي توان مسلمانان را به وحدت دعوت كرد افزود: بايد با تقواپيشگي تسليم اوامر الهي باشيم و به ريسمان الهي چنگ بزنيم.
خطيب پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران با اشاره به اختلافات موجود ميان قبائل اسلام تصريح كرد: تفرقه يعني فرقه فرقه شدن كه با اختلاف تفاوت دارد و اين اختلاف است كه به تفرقه منجر ميشود و براي اينكه راه وحدت ريشهدار باشد خداوند عدهاي را منادي وحدت قرار داده است.
وي گفت: تفرقه موجب از بين رفتن وحدت است و هنگامي كه فرقه فرقه شدن و تبديل به مذهبها و حزبهاي متعدد ميشوند دچار اختلاف ميگردد.
عضو شوراي عالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با تاكيد برلزوم پرهيز از تكفير مذاهب و با بيان اين نكته كه يكي از مسائل قطعي محبت اهل بيت است، خاطرنشان كرد: اكنون همه فرق اسلامي در محبت اهل بيت متفق القول هستند.
واعظ زاده خراساني گفت: اسلام دو دسته احكام دارد يكي قطعيات و ديگري ظنيات، كه در قطعيات مثل اصل توحيد اسلام، رسالت نبي اكرم (ص) و معاد ترديد جايز نيست و كسي كه اين عمل را انجام دهد از اسلام خارج ميشود.
خطيب پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران تصريح كرد: مسلمانان امت واحدند كه جزو قطعيات اسلام است و اين وحدت با وحدت ذات باريتعالي ملازمه دارد و به هيچ دليل و بهانه و اختلاف مذهبي مسلمانان نبايد به دو امت تقسيم شوند.
وي با بيان اينكه حبلالله ميتواند به معناي كعبه ، قرآن و يا كل اسلام باشد، تفرق را غير از اختلاف دانست و افزود: اختلاف در جايي نهي شده است كه به تفرقه بيانجامد.
عضو شوراي عالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، با بيان اينكه براساس قران وحدت بايد براساس الفت دلها باشد، برلزوم دعوت به خير و پرهيز از شر(اعم از عداوت و شرارت وجدال) تاكيد و خاطرنشان كرد: رستگاران و مصلحان جهان اسلام كساني هستند كه به خير دعوت ميكنند.
به اعتقاد وي مسائل اختلافي، اجتهادي است و در مسائل كلي ملاك اسلاميت است.
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