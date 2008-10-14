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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

در مازندران:

کارگروه امور اقتصادی و تولیدی با ادغام چهار کارگروه تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: کارگروه امور اقتصادی و تولیدی با ادغام چهار کارگروه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای معاونین استانداری از تقلیل ۱۷ کارگروه در استانها به ده کارگروه خبر داد و گفت: کارگروه امور اقتصادی و تولیدی از ادغام کارگروه های آب کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ،‌ستاد تشویق وحمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده است.
 
ولی الله فرزانه گفت: بررسی و تلفیق برنامه های بلند ‌،میان و کوتاه مدت بخش های مربوط به آن ،‌کشاورزی و منابع طبیعی ،‌صنعت و معدن ،‌خدمات بازرگانی ،‌سرمایه گذاری ،‌اشتغال ،‌توسعه صادرات غیر نفتی و سایر امور خدماتی در چارچوب برنامه توسعه کشور و طرح های آمایش و توسعه عمران استان از مهمترین وظیفه این کارگروه است.

وی پیشنهاد بودجه سالانه بخش های مربوط به تولید و اقتصاد استان را از دیگر وظایف این کارگروه اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی در اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استان – پوشش و توسعه بیمه محصولات کشاورزی ، مصرف آب بازیافتی و ارتقای بهره وری از منابع نیز از دیگر وظایف کارگروه امور اقتصادی و تولیدی است.
 
رئیس کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران گفت: در بخش اقتصادی ،‌حمایت از تولید کنندگان ، ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه صنایع دستی کوچک روستایی، انتقال صنایع آلاینده به خارج از محدوده های جمعیتی  ، هماهنگی در ارائه تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاران خارجی و تنظیم خط مشی های صادرات استان و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات استان از جمله وظایف اعضای این کارگروه است.

کد مطلب 765166

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