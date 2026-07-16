به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی شامگاه پنجشنبه در حاشیه کارگروه تخصصی سرمایهگذاری برای تسهیل جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی از شناسایی ۵۶۰ فرصت سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد یورو در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: کارگروه تخصصی سرمایهگذاری با هدف شناسایی فرصتهای تجاری، رفع موانع سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران در بخش کشاورزی استان تشکیل شد.
وی اظهار کرد: تاکنون ۵۶۰ فرصت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مازندران با ارزشی بیش از ۳.۵ میلیارد یورو شناسایی شده که ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش اشتغال در استان فراهم میکند.
اسلامی با اشاره به حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و مدیران حوزه توسعه بازرگانی و صنایع غذایی در این کارگروه افزود: این مجموعه با هدف بررسی موانع سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای تسهیل حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی تشکیل شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه استان سالانه بیش از ۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکند، گفت: مازندران سهم قابل توجهی در تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور دارد و توسعه سرمایهگذاری در زیرساختها و صنایع وابسته، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی توسعه سرمایهگذاری را از محورهای مهم افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت امنیت غذایی و توسعه مناطق روستایی برشمرد و تصریح کرد: تحقق ظرفیت ۳.۵ میلیارد یورویی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
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