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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

۳.۵ میلیارد یورویی سرمایه‌گذاری در کشاورزی مازندران شناسایی شد

۳.۵ میلیارد یورویی سرمایه‌گذاری در کشاورزی مازندران شناسایی شد

ساری- سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از شناسایی ۵۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد یورو در بخش کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی شامگاه پنجشنبه در حاشیه کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از شناسایی ۵۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد یورو در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری با هدف شناسایی فرصت‌های تجاری، رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی استان تشکیل شد.

وی اظهار کرد: تاکنون ۵۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مازندران با ارزشی بیش از ۳.۵ میلیارد یورو شناسایی شده که ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش اشتغال در استان فراهم می‌کند.

اسلامی با اشاره به حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و مدیران حوزه توسعه بازرگانی و صنایع غذایی در این کارگروه افزود: این مجموعه با هدف بررسی موانع سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشکیل شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه استان سالانه بیش از ۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند، گفت: مازندران سهم قابل توجهی در تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور دارد و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع وابسته، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی توسعه سرمایه‌گذاری را از محورهای مهم افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت امنیت غذایی و توسعه مناطق روستایی برشمرد و تصریح کرد: تحقق ظرفیت ۳.۵ میلیارد یورویی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

کد مطلب 6890064

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