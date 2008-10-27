به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران مدارس ابتدایی مازندران در قائم شهر افزود: در همین راستا طرح ارتقای آموزش قرآن در پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی جاری در حال اجرا است.

وی ادامه داد: قبل از اجرای این طرح مبیان قرآن یکه در این طرح شرکت دارند 32 ساعت آموزش قران می بینند.

رحیمی با اشاره به اینکه از دلایل وجود فاصله دانش آموزان با قرآن را روش ارائه آموزش این کتاب در مدارس دانست و گفت: با اجرای این طرح ضمن آموزش مهارتی قرآن به دانش آموزان زمینه کسب مهارت د راین قشر برای تفسیر و تفهیم قرآن فراهم می شود.

وی به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه قرآن در جامعه مهجور مانده است گفت: در جامعه اسلامی می طلبد که مسائل قرآنی نیز به نحو احسن رواج یابد.

مدیر کل دفتر آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: این نهاد به عنوان متولی فرهنگ در جامعه باید در این عرصه تلاش و دقت مورد نظر را اعمال نمایند.