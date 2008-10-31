بحران بی آبی در خوش آب و هواترین منطقه تهران/ مردم درکه آب ندارند

این عضو هیئت مدیره شورای آبرسانی درکه گفت: البته قول هایی داده شده اما اقدام عملی خاصی تا این ساعت درباره این معضل از طرف مسئولان صورت نگرفته است.

درکه یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهران است که همواره به عنوان یکی از مناطق توریستی تهران مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.عموم مردم تهران روزهای پنجشنبه و جمعه را برای تفریح و استفاده از هوای پاک این منطقه در درکه می گذرانند.

اهالی درکه در حالی از مشکل قطعی8 تا 10 ساعته آب در شبانه روز رنج می برند که پیش از این مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران گفته بودند: با همکاری همه جانبه کارکنان شرکت و همیاری مردم، در هیچ نقطه شهر قطعی آب به دلیل کمبود آب و بحران خشکسالی نداشتیم.