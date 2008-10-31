بحران بی آبی در خوش آب و هواترین منطقه تهران/ مردم درکه آب ندارند

محمد کریم الله وردی با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه پیگیری های ما برای حل معضل بی آبی درکه به جایی نرسیده است و نشست های پیاپی که با مدیران سازمان آب و فرمانداری شمیرانات در این باره داشته ایم بی نتیجه مانده است.
این عضو هیئت مدیره شورای آبرسانی درکه گفت: البته قول هایی داده شده اما اقدام عملی خاصی تا این ساعت درباره این معضل از طرف مسئولان صورت نگرفته است.
درکه یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهران است که همواره به عنوان یکی از مناطق توریستی تهران مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.عموم مردم تهران روزهای پنجشنبه و جمعه را برای تفریح و استفاده از هوای پاک این منطقه در درکه می گذرانند.
اهالی درکه در حالی از مشکل قطعی8 تا 10 ساعته آب در شبانه روز رنج می برند که پیش از این مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران گفته بودند: با همکاری همه جانبه کارکنان شرکت و همیاری مردم، در هیچ نقطه شهر قطعی آب به دلیل کمبود آب و بحران خشکسالی نداشتیم.
بنا به گفته این عضو شورای آبرسانی درکه، مردم این منطقه از تیرماه سال جاری با بحران قطعی آب روبرو بوده اند و هم اکنون لااقل روزی 8 ساعت آب ندارند.
الله وردی در ادامه گفت: شورای آبرسانی درکه از سال 1363 فعالیت خود را آغاز کرده است و در آن زمان سیستم تامین آب این شورا تنها پاسخگوی 400 تا 500 خانوار بود که حداکثر برای افزایش 200 خانوار دیگر طراحی شده بود. این درحالیست که هم اکنون بیش از 10 هزار خانوار در درکه زندگی می کنند و این محله بالای 1200 کنتور دارد.
وی افزود: با شروع خشکسالی های سال جاری و ایجاد بحران بی آبی در منطقه درکه بارها موضوع را از طریق دستگاه های ذیربط پیگیری کردیم که بی نتیجه بود و هم اکنون مجبوریم برای تامین آب اهالی درکه روزانه بیش از یک میلیون تومان، هزینه کنیم. چراکه هر متر مکعب آب را 380 تومان خریداری می کنیم.
عضو هیئت مدیره شورای آبرسانی درکه با اشاره به نیاز مردم این منطقه برای تامین آب شرب و شستشو گفت: به دلیل کوتاهی مسئولین متاسفانه مردم درکه در ایام ماه مبارک رمضان، بویژه در ساعات افطاری و سحر با مشکل قطعی آب روبرو بودند و هم اکنون از ساعت 12 هر شب تا 5 صبح آب این منطقه قطع است و روزها هم بین 4 تا 5 ساعت مشکل قطعی یا افت فشار آب را داریم.
از ابتدای تیرماه سالجاری و به دلیل خشکسالی های اخیر رودخانه درکه کاملاً خشک شده است.
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