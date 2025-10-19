آب آشامیدنی رودبار فردا به مدت ۸ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از قطع موقت آب آشامیدنی شهر رودبار در روز سهشنبه ۲۸ مهرماه خبر داد.
بر اساس اعلام این شرکت، آبرسانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.
شرکت آب و فاضلاب گیلان دلیل این قطعی را اتصال بیش از هزار و ۶۰۰ متر از خطوط انتقال و بیش از ۵ هزار متر از شبکه توزیع عنوان کرد که در جهت بهسازی و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی صورت میگیرد.
این شرکت از شهروندان محترم رودباری درخواست کرد پیش از شروع این عملیات نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز مصرفی خود اقدام کنند تا در زمان قطعی با مشکلی مواجه نشوند.
نظر شما