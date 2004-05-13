ابراز مسرت داورجشنواره كن از سرقت آثار سينمايي

" كوئنتين تارانتينو "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي كارگردان فيلمهاي " بيل را بكش يك ودو" و" جكي براون " اعلام كرد كه فيلم اسكاري اش با نام " داستان عاميانه " دركشورچين به نمايش عمومي درنمي آيد ازهمين رو او ازكساني كه فيلم را به صورت نوارهاي ويدئويي ميان مخاطبان توزيع مي كنند ، سپاسگزاراست.

اين كارگردان كه همواره به سبب طرزتفكر متفاوتش خبرسازبوده است ، تاكيد كرد كه توزيع فيلمهاي غيرمجازاين امكان را براي مخاطب فراهم مي كند كه بسياري ازفيلمهاي قديمي ونادررا مشاهده كند.

اودراين مورد گفت :" اگربگويم كه درسراسرجهان سرقت آثارادبي وهنري رواج ندارد ، دروغ گفته ام ."

اين فيلمساز كه به عنوان داوردرجشنواره بين المللي فيلم كن حضوردارد اين مطالب را درسميناري عنوان كرد كه مبارزه با سرقت آثارهنري وسينمايي را درمحوريت داشت.