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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۴۶

ابراز مسرت داورجشنواره كن از سرقت آثار سينمايي

" كوئتين تارانتينو"، كارگردان صاحب سبك سينما ازكساني كه نسخه هاي ويديويي فيلمش را به صورت غيرقانوني درچين توزيع مي كنند ، تشكركرد.

" كوئنتين تارانتينو "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي كارگردان فيلمهاي " بيل را بكش يك ودو" و" جكي براون " اعلام كرد كه فيلم اسكاري اش با نام " داستان عاميانه " دركشورچين به  نمايش عمومي درنمي آيد ازهمين رو او ازكساني كه فيلم را به صورت نوارهاي ويدئويي ميان مخاطبان توزيع مي كنند ، سپاسگزاراست.
اين كارگردان كه همواره به سبب طرزتفكر متفاوتش خبرسازبوده است  ، تاكيد كرد كه توزيع فيلمهاي غيرمجازاين امكان را براي  مخاطب فراهم مي كند كه بسياري ازفيلمهاي قديمي  ونادررا مشاهده كند.
اودراين مورد گفت :" اگربگويم كه درسراسرجهان سرقت آثارادبي وهنري رواج ندارد ، دروغ گفته ام ."
اين فيلمساز كه به عنوان داوردرجشنواره بين المللي فيلم كن حضوردارد اين مطالب را درسميناري عنوان كرد كه مبارزه با سرقت آثارهنري وسينمايي را درمحوريت داشت. 

کد مطلب 77991

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