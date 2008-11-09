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۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

نقشه برداری از 50 اثر تاریخی در اردکان آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردکان گفت: عملیات نقشه برداری از 50 اثر تاریخی در شهرستان اردکان توسط پیمانکار آغاز شد.

رسول مشتاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این سازمان پس از عقد قرارداد با پیمانکار مورد نظر، عملیات نقشه برداری و شناسایی آثار تاریخی اردکان در مجموع به مساحت 9 هزار متر مربع را آغاز کرده و پس از انجام این مراحل، کار ثبت آثار انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آثار تاریخی که نقشه برداری از آنها صورت می گیرد، قدمتی بیش از 100 سال دارند و شامل قلاع تاریخی، برجها و خانه های قدیمی است.

وی افزود: بیشتر این بناها در شهر اردکان و قسمتی از آنها نیز در احمد آباد و روستای هفتادر واقع شده است.

مشتاقیان یادآور شد: ثبت آثار تاریخی در شهرستان اردکان همچنان ادامه دارد و شناسایی و مستند سازی تعداد دیگری از آثار تاریخی این شهرستان نیز به زودی انجام می شود.

کد مطلب 779973

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