ساعی را به سازمان تربیت بدنی معرفی کرده ایم/ کاندیدای ریاست نمی شوم

غلامرضا ابراهیمی دبیر فدراسیون تکواندو در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: رئیس فدراسیون در جریان مراسم خداحافظی هادی ساعی از عضویت وی در هیئت رئیسه فدراسیون خبر داد. به همین منظور بر اساس هماهنگی با مهندس علی آبادی، در این مورد نامه نگاری لازم صورت گرفته و منتظرصدورحکم عضویت ساعی در هیئت رئیسه هستیم.

وی همچنین در مورد زمان انتخابات فدراسیون تکواندو گفت: دوره چهارساله این فدراسیون 10 دیماه سالجاری خاتمه می یابد. به همین دلیل طی نامه ای به سازمان تربیت بدنی اعلام کرده ایم که آماده برگزاری مجمع انتخاباتی هستیم و هرزمان که سازمان اعلام کند، اطلاعیه ثبت نام از کاندیداها را صادر خواهیم کرد.

ابراهیمی در مورد اینکه خود برای انتخابات ثبت نام خواهد کرد یا خیر گفت: بنده چنین تصمیمی ندارم و برای انتخابات ثبت نام نخواهم کرد.

دبیر فدراسیون تکواندو در مورد رقابتهای غرب آسیا گفت: فدراسیون تکواندو ازبرگزاری این مسابقات چند هدف را دنبال می کرد که تثبیت جایگاه اتحادیه غرب آسیا و معرفی سمینارعلمی، فنی تکواندو از جمله این اهداف بود که در تمامی موارد به خواسته خود رسیدیم.

ابراهیمی در پایان ازانتخاب سید محمد پولادگر به عنوان رئیس اتحادیه غرب آسیا خبر داد و عنوان کرد که در مراحل بعد سایر ارکان این اتحادیه انتخاب خواهند شد.